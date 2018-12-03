Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler - Galeri - Fotomaç
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Dev derbiyi tribünden takip eden ve sempatik tavırları ile dikkat çeken isimler foto muhabirlerin kadrajına takıldı. İşte ekrana yansımayanlar...

3 Aralık 2018 Pazartesi, 11:12:46 Güncelleme: 13:22:12
Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler

Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbiyi tribünden takip eden ve tepkileriyle ilgi toplayan seyirciler foto muhabirlerin kadrajına takıldı. İşte derbinin güzel yanı...

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Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler
Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler
Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler
Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler
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