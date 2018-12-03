Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Dev derbiyi tribünden takip eden ve sempatik tavırları ile dikkat çeken isimler foto muhabirlerin kadrajına takıldı. İşte ekrana yansımayanlar...