Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Dev derbiyi tribünden takip eden ve sempatik tavırları ile dikkat çeken isimler foto muhabirlerin kadrajına takıldı. İşte ekrana yansımayanlar...
3 Aralık 2018 Pazartesi, 11:12:46
Güncelleme: 13:22:12
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Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbiyi tribünden takip eden ve tepkileriyle ilgi toplayan seyirciler foto muhabirlerin kadrajına takıldı. İşte derbinin güzel yanı...