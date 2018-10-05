Belhanda Muslerayı azarlamakta haklı!

Kendi sahasında yan veri geri paslarla oyunu öldüren futbol, yerini, kanatlarda iki bek ve iki açıkla geliştiren "Hızlı" akınlara bıraktı.

Bu futbol hele ilk yarıda Porto'yu perişan etti. Galatasaray pozisyon üstüne pozisyon buldu. Atamayışları, skor yazarlarını ilgilendirir.

Ben tabelaya değil, sahada sergilenen futbola bakar, onu eleştiririm. Bu yüzden geri kalanlardan ayrılırım. Herkesin dediğinin tersini yazmak için değil..

