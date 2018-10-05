Belhanda Muslerayı azarlamakta haklı!

Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Porto maçı başta olmak üzere gündemini değerlendirdi.
İşte o yazı;
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Belhanda Muslera'yı azarlamakta haklı!"
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Galatasaray Porto önünde sezonun en olumlu futbolunu oynadı.
Sahaya, kazanmaya yönelik bir 11'le çıktılar ve ilk defa "Hücum futbolu" oynadılar.
Sinan'ın ortada başarı ile yönettiği Hücum Presle başladı futbol, bu yıl ilk defa..
"Belhanda Muslera'yı azarlamakta haklı!"
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Kendi sahasında yan veri geri paslarla oyunu öldüren futbol, yerini, kanatlarda iki bek ve iki açıkla geliştiren "Hızlı" akınlara bıraktı.
Bu futbol hele ilk yarıda Porto'yu perişan etti. Galatasaray pozisyon üstüne pozisyon buldu. Atamayışları, skor yazarlarını ilgilendirir.
Ben tabelaya değil, sahada sergilenen futbola bakar, onu eleştiririm. Bu yüzden geri kalanlardan ayrılırım. Herkesin dediğinin tersini yazmak için değil..
"Belhanda Muslera'yı azarlamakta haklı!"
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Galatasaray'ı bu sezon ilk defa keyifle izledim. İlk defa seyrettiğim maçtan zevk aldım.. En önemlisi ilk defa ümitlendim.
Tahmin ediyorum, Fatih Hocam da bugün ayni umutları taşıyordur.
Şimdi bu iyimser hava içinde eleştirilerimi yapayım..
"Belhanda Muslera'yı azarlamakta haklı!"
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Muslera hâlâ topu oyuna sokmayı öğrenemedi. Hele ayakla, 10 toptan dokuzunu rakibeatıyor. Buna rağmen savunma ona top atmakta ısrar ve inat ediyor.
Zor kazanılan top, ucuz kaybediliyor.