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Baştan dizayn ediliyor! Corona virüsü sonrası Galatasaray...
Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig için başlangıç tarihleri konuşulmaya başlanmışken, son olarak lige 12-14 Haziran tarihleri arasında start verilmesi gündemde... Virüs tedbirleri kapsamında birçok kulüp çalışmalarına evden devam ederken, bazı takımlar yeşil sahalara inmeye başladı. Şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından Galatasaray da, top başı yapmaya hazırlanıyor. Çalışmalar bu yönde sürerken, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir dizi önlemler alınmaya başlandı. İşte detaylar...
3 Mayıs 2020 Pazar 14:18
Güncelleme: 03.05.2020 14:18
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Yeni tip corona virüsü sebebiyle ertelenen liglerin tekrar başlaması için TFF yoğun mesai içeresinde. Galatasaray da takvimin resmiyet kazanmasını beklerken bir dizi tedbir almayı kararlaştırdı.
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yaklaşık 50 gündür evinden çalışan futbolcuların, tekrardan maç kondisyonu kazanması için üç ya da dört haftalık kamp düşünülüyor. Ancak çalışmaların yeniden başlamasından önce Florya'da düzen değişecek.
Sosyal izolasyon kuralları çerçevesinde hafta başından itibaren yeni düzenlemeler yapılacak. Metin Oktay Tesisleri'ne girişten çıkışa kadar mümkün olan şartlar dâhilinde maksimum tedbirler alınacak. Oyuncuların otoparkta bile arabalarını park etmesi kurala bağlanacak, birer araçlık boşluk bırakılacak.
Florya'da bütün çalışanlar tesis içinde maske kullanacak. Dezenfektan stantları görünür her yere konacak. Oyuncular dâhil bütün çalışanların ateşleri günde iki defa ölçülerek kayıt tutulacak.
Biri sabah herkes gelmeden önce biri de akşam herkes çıktıktan sonra olmak üzere bütün alanlar profesyonel ekiplerce dezenfekte edilecek.