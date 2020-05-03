Baştan dizayn ediliyor! Corona virüsü sonrası Galatasaray...

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig için başlangıç tarihleri konuşulmaya başlanmışken, son olarak lige 12-14 Haziran tarihleri arasında start verilmesi gündemde... Virüs tedbirleri kapsamında birçok kulüp çalışmalarına evden devam ederken, bazı takımlar yeşil sahalara inmeye başladı. Şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından Galatasaray da, top başı yapmaya hazırlanıyor. Çalışmalar bu yönde sürerken, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir dizi önlemler alınmaya başlandı. İşte detaylar...