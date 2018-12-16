Başakşehir Galatasaray maçı sonrası flaş kavga! - Galeri - Fotomaç
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Başakşehir Galatasaray maçı sonrası flaş kavga!
Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının ardından, soyunma odası koridorlarında kavga çıktığı öğrenildi.
16 Aralık 2018 Pazar, 08:12:53
Güncelleme: 08:20:23
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
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Zaman zaman maç içerisinde gerginliklerin yaşandığı müsabakanın ardından, şok bir kavganın yaşandığı ortaya çıktı.
Futbol Arena'nın haberine göre, karşılaşmanın ardından Joseph Attamah ile Sofiane Feghouli soyunma odası koridorlarında birbirine girdi.
İşte detaylar;
1-1 sona eren karşılaşma sonrasında soyunma odasına arbede yaşandığı ortaya çıktı.
Maç bitiminde iki takım oyuncuları soyunma odası tüneline girerken Attamah ile Feghouli tartıştı.