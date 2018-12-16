Başakşehir Galatasaray maçı sonrası flaş kavga! - Galeri - Fotomaç
16 Aralık 2018, Pazar
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Başakşehir Galatasaray maçı sonrası flaş kavga!

Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının ardından, soyunma odası koridorlarında kavga çıktığı öğrenildi.
16 Aralık 2018 Pazar, 08:12:53 Güncelleme: 08:20:23
Başakşehir Galatasaray maçı sonrası flaş kavga!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

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Başakşehir Galatasaray maçı sonrası flaş kavga!

Zaman zaman maç içerisinde gerginliklerin yaşandığı müsabakanın ardından, şok bir kavganın yaşandığı ortaya çıktı.

Başakşehir Galatasaray maçı sonrası flaş kavga!

Futbol Arena'nın haberine göre, karşılaşmanın ardından Joseph Attamah ile Sofiane Feghouli soyunma odası koridorlarında birbirine girdi.

İşte detaylar;

Başakşehir Galatasaray maçı sonrası flaş kavga!

1-1 sona eren karşılaşma sonrasında soyunma odasına arbede yaşandığı ortaya çıktı.

Başakşehir Galatasaray maçı sonrası flaş kavga!

Maç bitiminde iki takım oyuncuları soyunma odası tüneline girerken Attamah ile Feghouli tartıştı.

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