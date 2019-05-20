Başakşehir cephesinden flaş itiraf! 'Fatih Terim bana tokat attı' - Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Başakşehir cephesinden flaş itiraf! "Fatih Terim bana tokat attı"

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Galatasaray - Başakşehir maçının yankıları sürüyor. Gergin geçen ve yaşanan olaylar nedeniyle sık sık duran maçın ikinci yarısında yaşanan ve Fatih Terim, Ümit Davala, Hasan Şaş ve Orhan Ak'ın tribüne gönderilmesiyle sonuçlanan olayla ilgili Başakşehir cephesinden gündemi sarsacak bir açıklama geldi.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:26
Başakşehir cephesinden flaş itiraf! Fatih Terim bana tokat attı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk düğümünün çözüldüğü maçta Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.

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Başakşehir cephesinden flaş itiraf! Fatih Terim bana tokat attı

Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Başakşehir cephesinden flaş itiraf! Fatih Terim bana tokat attı

İlk dakikalarından itibaren gergin geçen karşılaşmaya ise yaşanan olaylar damgasını vurdu.

Başakşehir cephesinden flaş itiraf! Fatih Terim bana tokat attı

Başakşehir'in 16. dakikada Bajic ile bulduğu gol sonrası korner bayrağının yakınında sevinen turuncu-lacivertli futbolculara yabancı madde atılmıştı.

Başakşehir cephesinden flaş itiraf! Fatih Terim bana tokat attı

Golün ardından Emre Belözoğlu'nun topu tribünlere atması nedeniyle saha içerisinde futbolcular arasında büyük bir gerilim yaşandı.

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