Başakşehir cephesinden flaş itiraf! "Fatih Terim bana tokat attı"

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Galatasaray - Başakşehir maçının yankıları sürüyor. Gergin geçen ve yaşanan olaylar nedeniyle sık sık duran maçın ikinci yarısında yaşanan ve Fatih Terim, Ümit Davala, Hasan Şaş ve Orhan Ak'ın tribüne gönderilmesiyle sonuçlanan olayla ilgili Başakşehir cephesinden gündemi sarsacak bir açıklama geldi.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





