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Başakşehir cephesinden flaş itiraf! "Fatih Terim bana tokat attı"
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Galatasaray - Başakşehir maçının yankıları sürüyor. Gergin geçen ve yaşanan olaylar nedeniyle sık sık duran maçın ikinci yarısında yaşanan ve Fatih Terim, Ümit Davala, Hasan Şaş ve Orhan Ak'ın tribüne gönderilmesiyle sonuçlanan olayla ilgili Başakşehir cephesinden gündemi sarsacak bir açıklama geldi.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:26
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk düğümünün çözüldüğü maçta Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.
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Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
İlk dakikalarından itibaren gergin geçen karşılaşmaya ise yaşanan olaylar damgasını vurdu.
Başakşehir'in 16. dakikada Bajic ile bulduğu gol sonrası korner bayrağının yakınında sevinen turuncu-lacivertli futbolculara yabancı madde atılmıştı.
Golün ardından Emre Belözoğlu'nun topu tribünlere atması nedeniyle saha içerisinde futbolcular arasında büyük bir gerilim yaşandı.