Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla girmenin hesaplarını yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken mevcut oyuncuların son durumu netlik kazanmaya başlıyor. Son olarak sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'yla ilgili gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Acil forvet arayan Barcelona Radamel Falcao'nun peşine düştü.
14 Ocak 2020 Salı 07:31
Güncelleme: 14.01.2020 07:31
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Barcelona'daLuisSuarez ciddi şekilde sakatlık geçirmişti. Sağ dizinden ameliyat olacak Uruguaylı yıldızın 4 ay yok sahalardan uzak kalması Katalan ekibini santrfor arayışına sürüklemişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonu kapatan Suarez'in yerine acil santrfor arayışında olan Barcelona, Galatasaray'ın yıldızı RadamelFalcao'nun peşine düştü.
Teknik direktör Valverde'yle yollarını ayıran Katalan ekibinde takımın başına geçen Quique Setien'in Kolombiyalı yıldıza onay vermesi durumunda harekete geçebileceği belirtildi.
Mutlak bir santrfor transferi yapmak isteyen Barcelona'nın listesinde Radamel Falcao haricinde 2 yıldız daha var.