Barcelona Radamel Falcao'nun peşine düştü!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla girmenin hesaplarını yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken mevcut oyuncuların son durumu netlik kazanmaya başlıyor. Son olarak sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'yla ilgili gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Acil forvet arayan Barcelona Radamel Falcao'nun peşine düştü.

14 Ocak 2020 Salı 07:31 Güncelleme: 14.01.2020 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





