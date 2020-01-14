Barcelona Radamel Falcao'nun peşine düştü! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
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Barcelona Radamel Falcao'nun peşine düştü!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla girmenin hesaplarını yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken mevcut oyuncuların son durumu netlik kazanmaya başlıyor. Son olarak sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'yla ilgili gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Acil forvet arayan Barcelona Radamel Falcao'nun peşine düştü.
14 Ocak 2020 Salı 07:31 Güncelleme: 14.01.2020 07:31
Barcelona Radamel Falcao'nun peşine düştü!

Barcelona'da Luis Suarez ciddi şekilde sakatlık geçirmişti. Sağ dizinden ameliyat olacak Uruguaylı yıldızın 4 ay yok sahalardan uzak kalması Katalan ekibini santrfor arayışına sürüklemişti.

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Barcelona Radamel Falcao'nun peşine düştü!

Sezonu kapatan Suarez'in yerine acil santrfor arayışında olan Barcelona, Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'nun peşine düştü.

Barcelona Radamel Falcao'nun peşine düştü!

Teknik direktör Valverde'yle yollarını ayıran Katalan ekibinde takımın başına geçen Quique Setien'in Kolombiyalı yıldıza onay vermesi durumunda harekete geçebileceği belirtildi.

Barcelona Radamel Falcao'nun peşine düştü!

Mutlak bir santrfor transferi yapmak isteyen Barcelona'nın listesinde Radamel Falcao haricinde 2 yıldız daha var.

İşte Barcelona'nın santrfor hedefleri...

Barcelona Radamel Falcao'nun peşine düştü!

Radamel Falcao

Barcelona Radamel Falcao'nun peşine düştü!

Edinson Cavani

Barcelona Radamel Falcao'nun peşine düştü!

Olivier Giroud

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