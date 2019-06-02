Banega'da Cimbom'a ciddi rakip!

Yeni sezonda yeni bir kadro yapılanmasına giden sarı-kırmızılı ekip için birçok isim anılıyor. Beşiktaş'ın eski golcüsü Ryan Babel ile anlaşan Galatasaray birçok isim ile de temasa geçtiği söyleniyor. Ayrıca Banega'yı da kadrosuna katmak isteyen Cimbom'a ciddi bir rakip çıktı.
2 Haziran 2019 Pazar 18:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'de perdenin kapanmasının ardından kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonu şampiyon kapatarak 22. kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da yeni sezon hedefi de şampiyonluk.
Sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip için birçok isim ön plana çıkıyor.
Eski Beşiktaşlı Babel ile transferde her konuda anlaşan Galatasaray'ın ayrıca Ribery, Falcao, Banega gibi dünyaca ünlü isimlerle de görüştüğü yönünde iddialar devam ediyor.
Sevilla'da forma giyen 30 yaşındaki Arjantinli orta saha için de Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.