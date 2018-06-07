Badou N'diaye'den transfer açıklaması! Dönüyor mu?
Geçtiğimiz sezon başında Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı takımda gösterdiği başarılı performansla ligin devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'e transfer olan Badou N'diaye, hakkında ortaya atılan transfer söylentileriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
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