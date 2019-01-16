Babel Galatasaraya! Fulham resmen açıkladı ama... - Galeri - Fotomaç
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Babel Galatasaray'a! Fulham resmen açıkladı ama...
Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamayla Ryan Babel'in bonservis bedeliyle İngiliz ekiplerinden Fulham'a transfer olduğunu resmen açıklamıştı...
16 Ocak 2019 Çarşamba, 12:10:12
Güncelleme: 12:15:25
Konuya dair flaş bir açıklama yapıldı... Ryan Babel ile ilgili yapılan o teklif ve anlaşma sonrası yer yerinden oynayacak!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gazeteci Serdar Sarıdağ ise gündeme bomba gibi düşecek iddiayı ortaya attı. İşte detaylar...
Buna göre; Ryan Babel, ezelip rakip Galatasaray ile sözlü anlaşmaya vardı.
Babel'in menajerinin Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasa geçip kulüplerle görüşmeler yaptığı ifade edildi.
Hollandalı yıldızın Fulham'la 6 aylık sözleşme imzaladığı ifade edilirken kulübün ligde kalıp kalmama durumuna göre İstanbul'a geri dönüş yapacağı iddia edildi. Bu durumda adres Galatasaray olacak.