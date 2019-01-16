Babel Galatasaraya! Fulham resmen açıkladı ama... - Galeri - Fotomaç
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Babel Galatasaray'a! Fulham resmen açıkladı ama...

Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamayla Ryan Babel'in bonservis bedeliyle İngiliz ekiplerinden Fulham'a transfer olduğunu resmen açıklamıştı...

16 Ocak 2019 Çarşamba, 12:10:12 Güncelleme: 12:15:25
Babel Galatasaraya! Fulham resmen açıkladı ama...

Konuya dair flaş bir açıklama yapıldı... Ryan Babel ile ilgili yapılan o teklif ve anlaşma sonrası yer yerinden oynayacak!

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Babel Galatasaraya! Fulham resmen açıkladı ama...

Gazeteci Serdar Sarıdağ ise gündeme bomba gibi düşecek iddiayı ortaya attı. İşte detaylar...

Babel Galatasaraya! Fulham resmen açıkladı ama...

Buna göre; Ryan Babel, ezelip rakip Galatasaray ile sözlü anlaşmaya vardı.

Babel Galatasaraya! Fulham resmen açıkladı ama...

Babel'in menajerinin Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasa geçip kulüplerle görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Babel Galatasaraya! Fulham resmen açıkladı ama...

Hollandalı yıldızın Fulham'la 6 aylık sözleşme imzaladığı ifade edilirken kulübün ligde kalıp kalmama durumuna göre İstanbul'a geri dönüş yapacağı iddia edildi. Bu durumda adres Galatasaray olacak.

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