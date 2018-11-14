Aslan’a kral golcü

Ara transfer dönemine kadrosuna bir golcü katmak isteyen Galatasaray, rotasını Türkiye'ye çevirdi. Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa forması giyen Diagne'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 00:54:25
Güncelleme: 07:59:06
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ara transfer dönemine kadrosuna bir golcü katmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği Mbaye Diagne'yi ara transferde kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon başında Bafetimbi Gomis'le yollarını ayırdıktan sonra kadrosuna golcü takviyesi yapamayan ve ara transfer döneminde ilk iş olarak santrfor almayı planlayan Galatasaray'da tek hedef Diagne.
Kasımpaşa yönetimiyle ilk teması gerçekleştiren yöneticiler, Diagne'ye karşılık Eren Derdiyok ve Mustafa Denizli'nin isteyeceği ikinci bir futbolcu önerisinde bulundu.
Mbaye Diagne için Kasımpaşa'yla masaya oturan Galatasaray'ın, deneyimli golcü için Kasımpaşa'ya en fazla 5 milyon euro talep etti.
Bu sezon ligde forma giydiği 12 maçta 12 gol atıp 2 asist yapan ve gol krallığında zirvede yer alan Diagne, geçen sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya katılmış ve forma giydiği 17 maçta 12 gol atıp 2 asist yapmıştı.