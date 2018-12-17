Anlaşma tamam! İşte Marianonun bonservis bedeli - Galeri - Fotomaç
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Anlaşma tamam! İşte Mariano'nun bonservis bedeli

Devre arasında Galatasaray ile yolları ayrılan ilk isim Mariano olacak. Brezilya'nın Flamengo ekibiyle anlaştığı belirtilen Mariano'nun bonservis bedeli de belli oldu.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 10:05:33 Güncelleme: 10:09:05
Anlaşma tamam! İşte Marianonun bonservis bedeli

Fatih Terim, yeni yapılanma planını hazırlarken tahtaya ilk Feghouli'nin ismini yazacak. Devre arasında başta forvet, orta saha, stoper olmak üzere birçok transfer isteyen tecrübeli hoca, takımı Feghouli'nin etrafında kuracak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Transfer işlerinde elini çabuk tutması gereken sarı-kırmızılılarda İmparator, Mariano'nun satışına da onay verdi.

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Anlaşma tamam! İşte Marianonun bonservis bedeli

Maicon'u çoktan gözden çıkaran Terim, Mariano için Flamengo'dan gelen teklif karşısında da yönetime "Satılabilir" raporu verdi.

Anlaşma tamam! İşte Marianonun bonservis bedeli

"YÜZDE 99.9 BİTTİ"
Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, FOX Sports kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada transferin büyük ölçüde bittiğini ve kısa bir süre içinde resmi açıklamanın geleceğini açıklamıştı.

Anlaşma tamam! İşte Marianonun bonservis bedeli

Sormani, ''Mariano transferi %99.9 bitti. Açıklanması an meselesi. Beklenenden daha kısa sürede açıklanacak. Flamengo'nun bu pozisyona bir transfere ihtiyacı vardı ve Mariano, Flamengo için doğru oyuncu.'' sözlerini kullandı.

Anlaşma tamam! İşte Marianonun bonservis bedeli

Son olarak Flamengo'nun teklifi 3.5 milyon avroya çıkarttı. Bu rakam yönetimi cebini rahatlatacak.

Anlaşma tamam! İşte Marianonun bonservis bedeli

Bu sezon Galatasaray'da 17 resmi maçta 2 asisti bulunan Mariano, Brezilya'da daha önce Guarani, Cruzeiro, Atletico MG, Fluminense formaları giymişti.

Anlaşma tamam! İşte Marianonun bonservis bedeli
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