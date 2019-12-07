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Alanyaspor cephesinden Muslera itirafı! 'Maçı tek başına aldı'
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, Başkan Hasan Çavuşoğlu ve futbolcu Salih Uçan maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi. Alanyaspor cephesi, Galatasaray kalecisi Muslera'ya ayrı bir parantez açtı. İşte o açıklamalar...
7 Aralık 2019 Cumartesi 23:24
Güncelleme: 07.12.2019 23:24
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Erol Bulut: Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın 90 dakikasına baktığımızda yeteri kadar pozisyona giren bir Alanyaspor vardı. İlk yarıda yaptığımız penaltı maçın sonucunu getirdi.
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Bulduğumuz gol pozisyonlarını değerlendirmemiz gerekiyordu, güzel oynadık, çok iyi mücadele ettik. Tüm gücümüzü sahaya yansıttık ama maalesef puan almadan ayrıldık.
EROL BULUT: MUSLERA BUGÜN MAÇI GALATASARAY'A KAZANDIRDI Muslera'yı da tebrik ediyorum, oldukça iyi oynadı. Galatasaray'ı analiz ettiğimizde içe kullandığımız kornerleri istediğimiz gibi kullanamamış olsaydık, Muslera bu topları hızlı oyuna sokabiliyor.
Salih oyuna girdikten sonra daha etkili kullandık ve art arda bulduğumuz 4 kornerde oldukça etkili olduk" dedi.
"CISSE BUGÜN OLSA FARKLI OLABİLİRDİ"
Sarı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyen golcü oyuncu Cisse hakkında da konuşan Bulut, "Bugünkü maçta olmuş olsaydı gol de atabilirdi gol de kaçırabilirdi. Geçmiş maçlara baktığımız zaman Cisse gol de atabiliyor kaçırabiliyor da.