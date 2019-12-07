Alanyaspor cephesinden Muslera itirafı! 'Maçı tek başına aldı'

"CISSE BUGÜN OLSA FARKLI OLABİLİRDİ"

Sarı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyen golcü oyuncu Cisse hakkında da konuşan Bulut, "Bugünkü maçta olmuş olsaydı gol de atabilirdi gol de kaçırabilirdi. Geçmiş maçlara baktığımız zaman Cisse gol de atabiliyor kaçırabiliyor da.