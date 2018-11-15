Adnan Polattan çok özel açıklamalar!

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Adnan Polat'tan çok özel açıklamalar!
Eski başkan Adnan Polat Fotomaç'a konuştu. Galatasaray'ın durumunu şu sözlerle özetledi; "Derbide yaşananlardan sonra gerekirse 1 yılı feda ederim ama G.Saray'ın duruşunu değiştirmem. Tam bir hayal kırıklığı. G.Saray başkanlık makamı erozyona uğradı. Başkanın ağırlığı kalmadı. Eskiden başkan bir söz söyledi mi üstüne laf edilmezdi."
15 Kasım 2018 Perşembe, 23:17:40 Güncelleme: 07:47:48
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Deneyimli başkan, "Derbide yaşanan olayları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, "Gerekirse 1 yılı feda ederim ama Galatasaraylılık duruşunu değiştirmem. Yaşananlar benim için tam anlamıyla hayal kırıklığı. Eskiden Galatasaray başkanı konuşunca üzerine laf edilmezdi. Galatasaray ağırlığını kaybetti. Geçmişte 14 sene şampiyon olamadık ama geleneklerimizden, duruşumuzdan hiç vazgeçmedik" şeklinde yanıtladı.
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