Adnan Polattan çok özel açıklamalar!

Deneyimli başkan, "Derbide yaşanan olayları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, "Gerekirse 1 yılı feda ederim ama Galatasaraylılık duruşunu değiştirmem. Yaşananlar benim için tam anlamıyla hayal kırıklığı. Eskiden Galatasaray başkanı konuşunca üzerine laf edilmezdi. Galatasaray ağırlığını kaybetti. Geçmişte 14 sene şampiyon olamadık ama geleneklerimizden, duruşumuzdan hiç vazgeçmedik" şeklinde yanıtladı.