Adebayordan Galatasaray resti! - Fotomaç
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Adebayor'dan Galatasaray resti!

Togolu golcünün, "Ben yedek kalacak bir oyuncu değilim" diyerek Başakşehir'den alacaklarına karşılık bonservisini talep etti. Adebayor'un daha önce de kendisini isteyen Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor

26 Ocak 2019 Cumartesi, 00:07:25 Güncelleme: 07:59:36
Adebayordan Galatasaray resti!

Başakşehir'de Emmanuel Adebayor isyanı çıktı.

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Adebayordan Galatasaray resti!

İstanbul ekibi Robinho'nun ardından Demba Ba'yı da kadrosuna katarken zaten forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun, ayrılmak için gemileri yaktığı ifade edildi.

Adebayordan Galatasaray resti!

Sürekli yedek kalmaktan sıkılan ve oynamak isteyen Emmanuel Adebayor'un bu durumdan rahatsız olduğu ve "Ben sürekli yedek kalacak bir oyuncu değilim" diyerek rest çekti.

Adebayordan Galatasaray resti!

Yıldız oyuncu, Başakşehir'e alacaklarına karşılık ayrılmak istediğini bildirdi.

Adebayordan Galatasaray resti!

GALATASARAY CEPHESİ İŞARET BEKLİYOR

Bu gelişme Galatasaray iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

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