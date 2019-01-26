Adebayor'dan Galatasaray resti!

Togolu golcünün, "Ben yedek kalacak bir oyuncu değilim" diyerek Başakşehir'den alacaklarına karşılık bonservisini talep etti. Adebayor'un daha önce de kendisini isteyen Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor
26 Ocak 2019 Cumartesi, 00:07:25
Güncelleme: 07:59:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Başakşehir'de Emmanuel Adebayor isyanı çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul ekibi Robinho'nun ardından Demba Ba'yı da kadrosuna katarken zaten forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun, ayrılmak için gemileri yaktığı ifade edildi.
Sürekli yedek kalmaktan sıkılan ve oynamak isteyen Emmanuel Adebayor'un bu durumdan rahatsız olduğu ve "Ben sürekli yedek kalacak bir oyuncu değilim" diyerek rest çekti.
Yıldız oyuncu, Başakşehir'e alacaklarına karşılık ayrılmak istediğini bildirdi.
GALATASARAY CEPHESİ İŞARET BEKLİYOR
Bu gelişme Galatasaray iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.