Adan Zye Porto incelemesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, bugun TSİ 22.00'da Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk oluyor.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 09:44:28
Güncelleme: 09:48:43
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A'dan Z'ye Porto incelemesi!
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibini Uğur Karakullukçu mercek altına aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
A'dan Z'ye Porto incelemesi!
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Portekiz'in Şampiyonlar Ligi gediklisi olan Porto, 4 yıl aradan sonra geçen sezonu şampiyon tamamlayarak, özlemini sona erdirmişti.
A'dan Z'ye Porto incelemesi!
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Portekiz temsilcisi, bu sezona ise şampiyon apoletinin aksine olumsuz bir grafik çizerek başladı.
A'dan Z'ye Porto incelemesi!
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Sezona iyi bir giriş yapmış görünseler de evlerinde 2-0'dan 3-2 yenildikleri Guimaraes maçındagösterdikleri savunma defoları, bu yetmezmiş gibi takımın en büyük yıldızı Vincent Aboubakar'ın uzun süreli sakatlığı gibi sorunlarla boğuşuyorlar.
A'dan Z'ye Porto incelemesi!
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Kalite olarak Galatasaray'a denk olsa da yenilmez bir görüntü çizmiyorlar.