Adan Zye Porto incelemesi! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    A'dan Z'ye Porto incelemesi!

    UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, bugun TSİ 22.00'da Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk oluyor.

    3 Ekim 2018 Çarşamba, 09:44:28 Güncelleme: 09:48:43
    A'dan Z'ye Porto incelemesi!
    • 1
    • 14
    Adan Zye Porto incelemesi!

    Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibini Uğur Karakullukçu mercek altına aldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    A'dan Z'ye Porto incelemesi!
    • 2
    • 14
    Adan Zye Porto incelemesi!

    Portekiz'in Şampiyonlar Ligi gediklisi olan Porto, 4 yıl aradan sonra geçen sezonu şampiyon tamamlayarak, özlemini sona erdirmişti.

    A'dan Z'ye Porto incelemesi!
    • 3
    • 14
    Adan Zye Porto incelemesi!

    Portekiz temsilcisi, bu sezona ise şampiyon apoletinin aksine olumsuz bir grafik çizerek başladı.

    A'dan Z'ye Porto incelemesi!
    • 4
    • 14
    Adan Zye Porto incelemesi!

    Sezona iyi bir giriş yapmış görünseler de evlerinde 2-0'dan 3-2 yenildikleri Guimaraes maçındagösterdikleri savunma defoları, bu yetmezmiş gibi takımın en büyük yıldızı Vincent Aboubakar'ın uzun süreli sakatlığı gibi sorunlarla boğuşuyorlar.

    A'dan Z'ye Porto incelemesi!
    • 5
    • 14
    Adan Zye Porto incelemesi!

    Kalite olarak Galatasaray'a denk olsa da yenilmez bir görüntü çizmiyorlar.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN