Adan Zye Porto incelemesi!

Sezona iyi bir giriş yapmış görünseler de evlerinde 2-0'dan 3-2 yenildikleri Guimaraes maçındagösterdikleri savunma defoları, bu yetmezmiş gibi takımın en büyük yıldızı Vincent Aboubakar'ın uzun süreli sakatlığı gibi sorunlarla boğuşuyorlar.