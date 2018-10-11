Abdurrahim Albayraktan Gomis açıklaması!

Fransız oyuncunun, ısrarla zam istediğini belirten Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Kendisine 'Ülkenin halini biliyorsun, bu şartlarda sana zam yapamayız' dedim. Bana 'Bu benim problemim değil' cevabını verdi" dedi.
11 Ekim 2018 Perşembe, 23:28:00
Güncelleme: 23:32:45
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, olaylı şekilde takımdan ayrılan Bafetimbi Gomis'in yönetimi hedef alan açıklamalarına cevap verdi.
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Sezonu gol kralı olarak tamamlamasının ardından Fransız oyuncunun değiştiğini ve ısrarla zam istediğini belirten Albayrak, "Bafetimbi Gomis'e 'Ülkenin halini biliyorsun, bu şartlarda sana zam yapamayız' diye söyledim.
Kendisi de bana 'Bu benim problemim değil' dedi.
Bunun üzerine 'Galatasaray'ın halini biliyorsun' dedim, ama yine 'Beni ilgilendirmez' yanıtı verdi" açıklaması yaptı.
"MUTLAKA TELAFİ EDECEĞİZ"
Albayrak, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan Gomis'in zam isteğine karşılık bulamayınca sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması talebiyle karşılarına geldiğini söyledi.