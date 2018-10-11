Abdurrahim Albayraktan Gomis açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Abdurrahim Albayrak'tan Gomis açıklaması!

    Fransız oyuncunun, ısrarla zam istediğini belirten Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Kendisine 'Ülkenin halini biliyorsun, bu şartlarda sana zam yapamayız' dedim. Bana 'Bu benim problemim değil' cevabını verdi" dedi.
    11 Ekim 2018 Perşembe, 23:28:00 Güncelleme: 23:32:45
    Abdurrahim Albayraktan Gomis açıklaması!

    Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, olaylı şekilde takımdan ayrılan Bafetimbi Gomis'in yönetimi hedef alan açıklamalarına cevap verdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Abdurrahim Albayraktan Gomis açıklaması!

    Sezonu gol kralı olarak tamamlamasının ardından Fransız oyuncunun değiştiğini ve ısrarla zam istediğini belirten Albayrak, "Bafetimbi Gomis'e 'Ülkenin halini biliyorsun, bu şartlarda sana zam yapamayız' diye söyledim.

    Abdurrahim Albayraktan Gomis açıklaması!

    Kendisi de bana 'Bu benim problemim değil' dedi.

    Abdurrahim Albayraktan Gomis açıklaması!

    Bunun üzerine 'Galatasaray'ın halini biliyorsun' dedim, ama yine 'Beni ilgilendirmez' yanıtı verdi" açıklaması yaptı.

    Abdurrahim Albayraktan Gomis açıklaması!

    "MUTLAKA TELAFİ EDECEĞİZ"

    Albayrak, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan Gomis'in zam isteğine karşılık bulamayınca sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması talebiyle karşılarına geldiğini söyledi.

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