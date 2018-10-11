Abdurrahim Albayraktan Gomis açıklaması!

Abdurrahim Albayrak'tan Gomis açıklaması!

Fransız oyuncunun, ısrarla zam istediğini belirten Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Kendisine 'Ülkenin halini biliyorsun, bu şartlarda sana zam yapamayız' dedim. Bana 'Bu benim problemim değil' cevabını verdi" dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe, 23:28:00 Güncelleme: 23:32:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





