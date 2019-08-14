Abdurrahim Albayrak'a Falcao tepkisi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Abdurrahim Albayrak'a Falcao tepkisi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Galatasaray'da zaman gittikçe daralıyor. Yeni sezon öncesi transferlerin açıklanmasını bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar Falcao transferinin hala netlik kazanmaması nedeniyle sosyal medyada Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a tepki gösterdi.
14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:14 Güncelleme: 14.08.2019 10:17
Abdurrahim Albayrak'a Falcao tepkisi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Abdurrahim Albayrak'a Falcao tepkisi

Yeni sezon öncesi birçok isimle temas kuran sarı-kırmızılılarda ligin başlamasına sayılı günler kala kritik bölgelere oyuncu alınmaması endişe yaratıyor.

Abdurrahim Albayrak'a Falcao tepkisi

Falcao transferinin hala netlik kazanmaması da yönetimin elini kolunu bağlamış durumda.

Abdurrahim Albayrak'a Falcao tepkisi

Kolombiyalı futbolcudan gelecek haberi 4 gözle bekleyen taraftarın da sabrı taşmak üzere.

Abdurrahim Albayrak'a Falcao tepkisi

sosyal medya üzerinden birçok eleştiri mesajı yayınlayan taraftarlar oklarını Abdurrahim Albayrak'a dikti.

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