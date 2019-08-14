Abdurrahim Albayrak'a Falcao tepkisi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Galatasaray'da zaman gittikçe daralıyor. Yeni sezon öncesi transferlerin açıklanmasını bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar Falcao transferinin hala netlik kazanmaması nedeniyle sosyal medyada Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a tepki gösterdi.
14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:14
Güncelleme: 14.08.2019 10:17
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Yeni sezon öncesi birçok isimle temas kuran sarı-kırmızılılarda ligin başlamasına sayılı günler kala kritik bölgelere oyuncu alınmaması endişe yaratıyor.
Falcao transferinin hala netlik kazanmaması da yönetimin elini kolunu bağlamış durumda.
Kolombiyalı futbolcudan gelecek haberi 4 gözle bekleyen taraftarın da sabrı taşmak üzere.
sosyal medya üzerinden birçok eleştiri mesajı yayınlayan taraftarlar oklarını Abdurrahim Albayrak'a dikti.