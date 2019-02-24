28 yaşına giren Semih Kaya'nın doğum günü kutlandı - Fotomaç
24 Şubat 2019, Pazar
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28 yaşına giren Semih Kaya'nın doğum günü kutlandı

28 yaşına giren Galatasaray'ın defans oyuncusu Semih Kaya'nın Akhisarspor maçı öncesinde doğum günü kutlandı.
24 Şubat 2019 Pazar 15:36 Güncelleme: 24.02.2019 15:37
28 yaşına giren Semih Kaya'nın doğum günü kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün evinde Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Semih Kaya'ya doğum sürprizi yapıldı.

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28 yaşına giren Semih Kaya'nın doğum günü kutlandı

24 Şubat 1991 doğumlu olan Semih için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde pasta kesildi. Teknik Direktör Fatih Terim ve teknik ekip ile futbolcular 28. yaşına giren futbolcu yeni yaşını kutladı.

28 yaşına giren Semih Kaya'nın doğum günü kutlandı

Semih Kaya devre arasında Çek ekibi Sparta Prag'dan kiralık olarak takıma katılmıştı.

28 yaşına giren Semih Kaya'nın doğum günü kutlandı
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