28 yaşına giren Semih Kaya'nın doğum günü kutlandı - Fotomaç
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28 yaşına giren Semih Kaya'nın doğum günü kutlandı
28 yaşına giren Galatasaray'ın defans oyuncusu Semih Kaya'nın Akhisarspor maçı öncesinde doğum günü kutlandı.
24 Şubat 2019 Pazar 15:36
Güncelleme: 24.02.2019 15:37
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün evinde Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Semih Kaya'ya doğum sürprizi yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
24 Şubat 1991 doğumlu olan Semih için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde pasta kesildi. Teknik Direktör Fatih Terim ve teknik ekip ile futbolcular 28. yaşına giren futbolcu yeni yaşını kutladı.
Semih Kaya devre arasında Çek ekibi Sparta Prag'dan kiralık olarak takıma katılmıştı.