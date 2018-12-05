Yılın futbolcusu seçilmeyen yıldız isimler

Thierry Henry, Andres Iniesta, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero gibi oynadıkları futbol ve kazandıkları kupalarla iz bırakan ve Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Antoine Griezmann gibi son yıllarda performanslarıyla öne çıkan isimler, bu ödüllerden birine layık görülmedi.

Başarılarına karşın futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerini kazanamayan isimler arasında öne çıkanlar şöyle: