Yılın futbolcusu seçilmeyen yıldız isimler
France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği Ballon d'Or (Altın Top) ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde dağıttığı Dünyada Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da FIFA Altın Top adı altında birleşti. Ortaklığın 2016'da sona ermesiyle FIFA, "En İyiler" ismiyle ayrı bir ödül töreni organize etmeye başladı.
Thierry Henry, Andres Iniesta, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero gibi oynadıkları futbol ve kazandıkları kupalarla iz bırakan ve Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Antoine Griezmann gibi son yıllarda performanslarıyla öne çıkan isimler, bu ödüllerden birine layık görülmedi.
Başarılarına karşın futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerini kazanamayan isimler arasında öne çıkanlar şöyle:
THIERRY HENRY
Kariyerine Fransa'nın Monaco Kulübünde başladıktan sonra İtalya'da Juventus, İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona ve ABD'de New York Red Bulls formalarıyla toplam 792 maça çıkan Henry, 360 gol attı.
Şu an Monaco'nun teknik direktörlüğünü yapan 41 yaşındaki Henry, 123 karşılaşmada 51 gol kaydettiği Fransa Milli Takımı ile dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşadı.
Eski Fransız futbolcu, Altın Top ödülünde 2003 yılında ikinci, 2006 yılında üçüncü oldu, 2003 ve 2004 yıllarında ise "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülünde ise ikincilikle yetindi.
ANDRES INIESTA
Altyapısına 12 yaşında girdiği Barcelona'ya 2017-18 sezonu sonunda veda eden Iniesta, A takım formasını giydiği 16 yıla 32 kupa sığdırdı. Iniesta, 2008 ve 2012'de Avrupa şampiyonluğu yaşadığı İspanya Milli Takımı'na, 2010'da tarihindeki ilk Dünya Kupası'nı kazandıran golü attı.
"Altın Top" ödülünde Barcelona'dan takım arkadaşı Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ödülü aldığı 2010 yılında Iniesta ikinci olurken, 2011'de dördüncü, 2012 yılında ise 3. sırada yer aldı.
STEVEN GERRARD
Henry gibi aktif kariyeri sonrası teknik direktörlüğe yönelen Gerrard, 710 maça çıktığı ve 9 kupa kaldırdığı Liverpool'un sembol isimleri arasına girdi. Liverpool'un, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'a karşı yaptığı geri dönüşte önemli rol oynayan Gerrard, İngiltere Milli Takımı formasını da 114 kez giydi.
Glasgow Rangers'ı çalıştıran 38 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığı 2005'te UEFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nü kazandı ancak Ronaldinho'nun kazandığı Altın Top ödülünde 3. sırada kaldı.