UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımlar belli olurken kimin şampiyon olacağı da şimdiden merak konusu.. Aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray da olan 32 takım için şampiyonluk oranları resmi olarak açıklandı.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 15:52:03
Güncelleme: 16:06:15
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İşte temsilcilerimizin de aralarında bulunduğu UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımların şampiyonluk oranları:
Fenerbahçe 150.00 Rapid Wien 150.00 V. Plzen 150.00 Zürih 150.00
GALERİ DEVAM EDİYOR
Slavia Prag 120.00 Club Brugge 120.00
Rennes 100.00 Olympiakos 100.00 Krasnodar 100.00
Dinamo Kiev 65.00 Dinamo Zagreb 65.00 Celtic 65.00