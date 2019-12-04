VAR devrimi! Flaş karardan sonra açıklama geldi

İlk olarak 2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası müsabakalarında karşımıza çıkan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili gündem yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Futbola yeni bir çığır getiren 'VAR' (Video Yardımcı Hakem) sistemi yeni bir güncellemeye gitmeye hazırlanıyor. İşte alınan o karar ve açıklama...
4 Aralık 2019 Çarşamba 19:44
Güncelleme: 04.12.2019 19:44
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'VAR' (Video Yardımcı Hakem) sistemi futbola yeni bir soluk kazandırmıştı.
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Hakem hatalarını minimum seviyeye indirmek amacı ile çıkarılan bu yeni sistem zaman zaman tartışmaların odağı durumuna geldi.
Video Yardımcı Hakem sisteminin çok yararlı olduğunu düşünen kesimler olduğu gibi futbolun doğal akışına engel olduğu kanısında olanlar da mevcut.
Özellikle son Dünya Kupası'nda oldukça verimli kullanılan VAR sisteminde ses kayıtları bazı ülkelerde futbolseverlerle paylaşılıyor.
İngiltere Premier Lig ortakları, VAR'ın daha hızlı ve etkili kullanılması için Premier Lig Hakemler Birliği ile bir toplantı düzenleyip kararlar aldı.