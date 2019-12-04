VAR devrimi! Flaş karardan sonra açıklama geldi

İlk olarak 2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası müsabakalarında karşımıza çıkan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili gündem yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Futbola yeni bir çığır getiren 'VAR' (Video Yardımcı Hakem) sistemi yeni bir güncellemeye gitmeye hazırlanıyor. İşte alınan o karar ve açıklama...

4 Aralık 2019 Çarşamba 19:44 Güncelleme: 04.12.2019 19:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





