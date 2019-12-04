VAR devrimi! Flaş karardan sonra açıklama geldi - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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VAR devrimi! Flaş karardan sonra açıklama geldi

İlk olarak 2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası müsabakalarında karşımıza çıkan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili gündem yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Futbola yeni bir çığır getiren 'VAR' (Video Yardımcı Hakem) sistemi yeni bir güncellemeye gitmeye hazırlanıyor. İşte alınan o karar ve açıklama...
4 Aralık 2019 Çarşamba 19:44 Güncelleme: 04.12.2019 19:44
VAR devrimi! Flaş karardan sonra açıklama geldi

'VAR' (Video Yardımcı Hakem) sistemi futbola yeni bir soluk kazandırmıştı.

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VAR devrimi! Flaş karardan sonra açıklama geldi

Hakem hatalarını minimum seviyeye indirmek amacı ile çıkarılan bu yeni sistem zaman zaman tartışmaların odağı durumuna geldi.

VAR devrimi! Flaş karardan sonra açıklama geldi

Video Yardımcı Hakem sisteminin çok yararlı olduğunu düşünen kesimler olduğu gibi futbolun doğal akışına engel olduğu kanısında olanlar da mevcut.

VAR devrimi! Flaş karardan sonra açıklama geldi

Özellikle son Dünya Kupası'nda oldukça verimli kullanılan VAR sisteminde ses kayıtları bazı ülkelerde futbolseverlerle paylaşılıyor.

VAR devrimi! Flaş karardan sonra açıklama geldi

İngiltere Premier Lig ortakları, VAR'ın daha hızlı ve etkili kullanılması için Premier Lig Hakemler Birliği ile bir toplantı düzenleyip kararlar aldı.


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