UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...

UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. İşte UEFA kulüpler sıralamasındaki ilk 30 takım ve temsilcilerimizin durumu...

2 Ekim 2019 Çarşamba 22:21 Güncelleme: 02.10.2019 22:21
UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...
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UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...

30 - BASEL: 41.500

UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...

29 - VALENCIA: 43.000

UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...

28 - SCHALKE 04: 46.000

UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...

27 - BAYERN LEVERKUSEN: 47.000

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