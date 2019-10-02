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UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...
UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...
UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. İşte UEFA kulüpler sıralamasındaki ilk 30 takım ve temsilcilerimizin durumu...
2 Ekim 2019 Çarşamba 22:21
Güncelleme: 02.10.2019 22:21
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