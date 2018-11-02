Transferde flaş karar! Cengiz Ünder...

Roma'da oynayan milli yıldız Cengiz Ünder, geleceğiyle ilgili flaş bir adım attı.
2 Kasım 2018 Cuma, 15:19:10
Güncelleme: 15:23:22
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Transfer borsasında adı tepelerde olan Cengiz Ünder ile ilgili yaşanan o gelişmenin tüm detaylarına gelin hep birlikte bakalım...
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Geçen sezon Roma'ya transfer olan ve kısa sürede gösterdiği başarılı performansıyla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine gören Cengiz Ünder kararını verdi...
İtalyanların yüksek tirajlı Corriere dello Sport gazetesinin bugünkü sayısında, ''Cengiz Roma'da kalacak'' başlığı kullanıldı. Haberde, kulübün sportif direktörü Monchi'nin Cengiz için gelecek bütün teklifleri reddeceği belirtildi. Roma'nın lig ve Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz'e ihtiyacı olduğu vurgulandı.
Cengiz'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında Arsenal, Bayern Münih, Barcelona, Monaco, Manchester City ve Tottenham kulüplerinin olduğunu ve geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Tottenham'ın Roma'ya 58 milyon Euro teklif verdiği hatırlatıldı.
Ancak gelen tüm teklifler karşısında sportif direktör Monchi, aldığı karar da ısrarlı ve kulüpler bekleyebilir sözüne de yer verildi.