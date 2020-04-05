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Suriye savaşında ayağını kaybeden küçük Hamis'e sürpriz! Mohammed Salah ve Santos...

Suriye'de bombardımanda sağ bacağını kaybeden ve Türkiye'de takılan protezle ayağa kalkan 8 yaşındaki Hamis el Gacir'in sokakta Santos formasıyla futbol oynarken çekilen görüntülerin ulaştığı Brezilya'nın köklü kulübü, çocukla iletişime geçti. Daha önce İngiltere'de yaşayan bir hayırseverin, hayranı olduğu Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah imzalı bir krampon ve forma gönderdiği çocuğu, Santos Kulübünün basın sorumlusu Isabel Luchesi Brezilya'ya davet etti. İşte o çocuk...

5 Nisan 2020 Pazar 16:09 Güncelleme: 05.04.2020 16:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





