Suriye savaşında ayağını kaybeden küçük Hamis'e sürpriz! Mohammed Salah ve Santos... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galeri Suriye savaşında ayağını kaybeden küçük Hamis'e sürpriz! Mohammed Salah ve Santos...

Suriye savaşında ayağını kaybeden küçük Hamis'e sürpriz! Mohammed Salah ve Santos...

Suriye'de bombardımanda sağ bacağını kaybeden ve Türkiye'de takılan protezle ayağa kalkan 8 yaşındaki Hamis el Gacir'in sokakta Santos formasıyla futbol oynarken çekilen görüntülerin ulaştığı Brezilya'nın köklü kulübü, çocukla iletişime geçti. Daha önce İngiltere'de yaşayan bir hayırseverin, hayranı olduğu Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah imzalı bir krampon ve forma gönderdiği çocuğu, Santos Kulübünün basın sorumlusu Isabel Luchesi Brezilya'ya davet etti. İşte o çocuk...
5 Nisan 2020 Pazar 16:09 Güncelleme: 05.04.2020 16:09
Suriye savaşında ayağını kaybeden küçük Hamis'e sürpriz! Mohammed Salah ve Santos...

Suriye'de bombardımanda sağ bacağını kaybeden ve Türkiye'de takılan protezle ayağa kalkan 8 yaşındaki Hamis el Gacir'in sokakta Santos formasıyla futbol oynarken çekilen görüntülerin ulaştığı Brezilya'nın köklü kulübü, çocuğu "futbol ülkesine" davet etti.

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Suriye savaşında ayağını kaybeden küçük Hamis'e sürpriz! Mohammed Salah ve Santos...

Rejime ait savaş uçakları tarafından 1,5 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden ve tedavisinin yapılabilmesi için babasıyla geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde protez bacağına kavuşan Hamis el Gacir'in futbol sevgisi yüzünü güldürdü.

Suriye savaşında ayağını kaybeden küçük Hamis'e sürpriz! Mohammed Salah ve Santos...

Daha önce İngiltere'de yaşayan bir hayırseverin, hayranı olduğu Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah imzalı bir krampon ve forma göndermesi sonrası çocuğun yaşadığı mutluluğu AA'nın duyurmasıyla Hamis'e çok sayıda destek mesajı geldi.

Suriye savaşında ayağını kaybeden küçük Hamis'e sürpriz! Mohammed Salah ve Santos...

Ülkesinde bir süre Al Amal'ın altyapısında oynayan Hamis'in yaklaşık iki ay önce yapılan haberinin görsellerinde üzerinde Santos takımının formasının olması Brezilya Kulübünün de dikkatini çekti.

Suriye savaşında ayağını kaybeden küçük Hamis'e sürpriz! Mohammed Salah ve Santos...

Kulübün basın sorumlusu Isabel Luchesi, WhatsApp üzerinden Hamis'i görüntülü arayıp tercüman aracılığıyla sohbet etti.

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