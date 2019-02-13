Stuttgart'ta Ozan Kabak depremi! Takımdan ayrılıyor...

Galatasaray'da Fatih Terim'in gözbebeği olan ve sürekli ilk 11'de kendisine yer bulan Ozan'ın Stuttgart'ın kötü gidişatı sonrası moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.
13 Şubat 2019 Çarşamba 10:01
Güncelleme: 13.02.2019 16:32
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Ozan Kabak şoku! Bunu kimse beklemiyordu... Galatasaray'dan Stuttgart'a giden ve şu anda Almanya Ligi'nde kümede kalma savaşı veren genç oyuncu, takımdan ayrılıyor. İşte detaylar...
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Şu anda küme düşme hattında yer alan ve son 6 maçından sadece 1 puanla sahadan ayrılan Stuttgart'ın Nürnberg ve Hannover'le birlikte ateş hattında bulunması 18 yaşındaki Ozan'ı ciddi anlamda rahatsız ediyor.
Oyuncunun sözleşmesinde yer alan 'Takım kümeye düşerse 12,5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi milli futbolcuyu teselli eden tek çıkar nokta olarak görülüyor.
Güneş'te yer alan habere göre; genç yetenek takımdan ayrılmak için sezon sonunu bekliyor.
Stuttgart formasıyla 3 maça çıkan Ozan Kabak henüz galibiyet yüzü görmedi.