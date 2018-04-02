Siyasi kriz çıktı! Eto'o'yu çıldırtan 1 Nisan şakası

Kamerunlu futbolcu, tepkisini "Şaka bahanesiyle bana atfedilen bu sözlerin kesinlikle saygısızlık olduğu kanaatindeyim. Bir Kamerunlu olarak ülkemin kurumlarına ve onları oluşturanlara büyük saygım var. 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminin ve bu makamın yetkilerinin, böyle bir şakada malzeme olarak kullanılmak için fazla önemli olduğunu düşünüyorum" ifadeleriyle dile getirdi.