Rıdvan Dilmen, Rusya-Türkiye maçını değerlendirdi

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Rusya deplasmanında 2-0 mağlup oldu ve grupta 3 puanda kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maçın ardından Rıdvan Dilmen, NTV'de yorumladı.
"Hiç beklemediğim kadar sert ve iyi bir Rusya gördüm. Hiç beklemediğim kadar kötü Türkiye gördüm. Taktik uzmanıdır Lucescu, 95 dakikada boyunca rakibin en iyi yerine önlem almadı.
Çok disiplinli oynayan, birlikte oynamaya alışmış bir Rusya... Fizik olarak ve taktik olarak bizden çok ama çok üstün oynadılar. Maça baktığımızda Rusya takımı bizim bir siklet önümüzde gibi gözüktü, maalesef.
Evet çaylak diyebileceğimiz oyuncular var ama gerekirse yenile yenile tecrübe kazanalım. Son 10 yılda kadro istikrarı en düşük takım bizim takımımızdır. Bu çocukların milli maç deneyimini artırmamız lazım.