Rusya bizden bir siklet üstün! - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    "Rusya bizden bir siklet üstün!"

    Rıdvan Dilmen, Rusya-Türkiye maçını değerlendirdi
    14 Ekim 2018 Pazar, 21:13:44 Güncelleme: 21:15:39
    Rusya bizden bir siklet üstün!

    UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Rusya deplasmanında 2-0 mağlup oldu ve grupta 3 puanda kaldı.

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    Rusya bizden bir siklet üstün!

    Maçın ardından Rıdvan Dilmen, NTV'de yorumladı.

    Rusya bizden bir siklet üstün!

    "Hiç beklemediğim kadar sert ve iyi bir Rusya gördüm. Hiç beklemediğim kadar kötü Türkiye gördüm. Taktik uzmanıdır Lucescu, 95 dakikada boyunca rakibin en iyi yerine önlem almadı.

    Rusya bizden bir siklet üstün!

    Çok disiplinli oynayan, birlikte oynamaya alışmış bir Rusya... Fizik olarak ve taktik olarak bizden çok ama çok üstün oynadılar. Maça baktığımızda Rusya takımı bizim bir siklet önümüzde gibi gözüktü, maalesef.

    Rusya bizden bir siklet üstün!

    Evet çaylak diyebileceğimiz oyuncular var ama gerekirse yenile yenile tecrübe kazanalım. Son 10 yılda kadro istikrarı en düşük takım bizim takımımızdır. Bu çocukların milli maç deneyimini artırmamız lazım.

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