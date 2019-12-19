Ronaldo'ya şok! Attığı gol gündem olmuştu ama... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Ronaldo'ya şok! Attığı gol gündem olmuştu ama...

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken birçok oyuncu fiyatlarıyla el yakıyor. Gösterdikleri performansla değerini katlayan ve dibe vuran oyunculardan oluşan liste belli oldu. KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu belirlendi. Sampdoria karşısında attığı golle tüm dünyada gündem olan Cristiano Ronaldo'nun yer almadığı listede ilk 10 şu şekilde...
19 Aralık 2019 Perşembe 13:56 Güncelleme: 19.12.2019 14:24
Ronaldo'ya şok! Attığı gol gündem olmuştu ama...

Sampdoria karşısında Ronaldo'nun gol vuruşunu yaparken 71 cm zıpladığını ve topla buluştuğu noktanın yerden 2 metre 56 cm yüksekte bulunduğunu belirttilmişti.

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Ronaldo'ya şok! Attığı gol gündem olmuştu ama...

Ronaldo attığı bu golle tüm dünyada gündem yaratmıştı.

Ronaldo dibe vurdu! İşte o liste...

Piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu belirlendi.

Ronaldo dibe vurdu! İşte o liste...

İtalya ekibi Juventus'ta oynayan 34 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yer almadığı listenin ilk 10 basamağı şöyle:

Ronaldo dibe vurdu! İşte o liste...

10. Antoine Griezmann | Barcelona | 125 milyon

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