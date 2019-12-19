Ronaldo'ya şok! Attığı gol gündem olmuştu ama...

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken birçok oyuncu fiyatlarıyla el yakıyor. Gösterdikleri performansla değerini katlayan ve dibe vuran oyunculardan oluşan liste belli oldu. KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu belirlendi. Sampdoria karşısında attığı golle tüm dünyada gündem olan Cristiano Ronaldo'nun yer almadığı listede ilk 10 şu şekilde...

19 Aralık 2019 Perşembe 13:56 Güncelleme: 19.12.2019 14:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





