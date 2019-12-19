Ronaldo'ya şok! Attığı gol gündem olmuştu ama...

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken birçok oyuncu fiyatlarıyla el yakıyor. Gösterdikleri performansla değerini katlayan ve dibe vuran oyunculardan oluşan liste belli oldu. KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu belirlendi. Sampdoria karşısında attığı golle tüm dünyada gündem olan Cristiano Ronaldo'nun yer almadığı listede ilk 10 şu şekilde...
19 Aralık 2019 Perşembe 13:56
Güncelleme: 19.12.2019 14:24
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sampdoria karşısında Ronaldo'nun gol vuruşunu yaparken 71 cm zıpladığını ve topla buluştuğu noktanın yerden 2 metre 56 cm yüksekte bulunduğunu belirttilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ronaldo attığı bu golle tüm dünyada gündem yaratmıştı.
Piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu belirlendi.
İtalya ekibi Juventus'ta oynayan 34 yaşındaki Portekizli yıldız CristianoRonaldo'nun yer almadığı listenin ilk 10 basamağı şöyle: