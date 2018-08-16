Romelu Lukaku 2020de Belçika Milli Takımını bırakacağını açıkladı.

Romelu Lukaku 2020'de Belçika Milli Takımı'nı bırakacağını açıkladı.
16 Ağustos 2018 Perşembe, 15:39:38
Güncelleme: 15:47:51
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Romelu Lukaku 2020'de Belçika Milli Takımı'nı bırakacağını açıkladı.
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Manchester United'ın 25 yaşındaki yıldız forveti Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nı 2020 Avrupa Şampiyonası sonrasında bırakmayı düşündüğü açıkladı.
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Romelu Lukaku 2020'de Belçika Milli Takımı'nı bırakacağını açıkladı.
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Romelu Lukaku, milli forma ile çıktığı 70 maçta attığı 40 gol ile Belçika tarihinin en skorer futbolcusu konumunda.
Romelu Lukaku 2020'de Belçika Milli Takımı'nı bırakacağını açıkladı.
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2018 Dünya Kupası'nda 3.'lük başarısı elde eden Belçika'nın en etkili oyuncularından olan yıldız oyuncu görünüşe göre son Dünya Kupası'nı oynamış gibi duruyor.
Romelu Lukaku 2020'de Belçika Milli Takımı'nı bırakacağını açıkladı.
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Lukaku, Business Insider'a yaptığı açıklamalarda; "Galiba Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bırakacağım. Keza ben olmasam dahi bundan sonra Belçika için en düşük hedef her zaman yarı finaller olmalı." ifadelerini kullandı.
Romelu Lukaku 2020'de Belçika Milli Takımı'nı bırakacağını açıkladı.