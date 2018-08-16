Real Madridden Eriksen için 199 milyon Euro!

16 Ağustos 2018 Perşembe, 10:29:37
Güncelleme: 10:42:33
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Real Madrid'den Eriksen için 199 milyon Euro!
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Real Madrid, süper yıldızı Cristiano Ronaldo'yu 105 milyon £ karşılığında Juventus'a yollaması sonrası alışa geldik sansasyonel transferlerinden bir tanesini daha yapmak için hazırlanıyor.
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Real Madrid'den Eriksen için 199 milyon Euro!
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Los Blancos, takımın 'Maestro'su Luka Modric'in İtalya Serie A ekiplerinden Inter'e transfer olmak istediğini yönetime açıkça belirtmesiyle Ballon D'or'un en büyük adaylarından bir tanesi olan Hırvat futbolcunun yerini doldurmak için Tottenham Hotspur'dan Cristian Eriksen'i gündemine almış konumda.
Real Madrid'den Eriksen için 199 milyon Euro!
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Yaz transfer dönemi boyunca kadrosunu Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Alvaro Odriozola ve Vinicius Junior gibi isimlerle güçlendiren İspanyol devinin Cristian Eriksen için rekor bir ücreti gözden çıkartması gerektiği konuşuluyor.
Real Madrid'den Eriksen için 199 milyon Euro!
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Futbol piyasasının en sert müzakerecilerinden bir tanesi olarak bilinen Tottenham Hotspur Başkanı Daniel Levy'nin Eriksen transferi için Real Madrid'den 199 milyon Euro istediği ifade ediliyor.
Real Madrid'den Eriksen için 199 milyon Euro!
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Luka Modric'in Inter'e transfer olma isteğini koz olarak kullanan Tottenham Hotspur yönetimi, İngiltere'de transfer döneminin kapanmasından ötürü Danimarkalı yıldızı istedikleri ücretin bir Euro altına bırakmayı düşünmüyor.
Real Madrid'den Eriksen için 199 milyon Euro!
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Cristian Eriksen, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 14 gol atarken 10 asist katkısında bulunmuştu.