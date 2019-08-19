Piyango gibi transfer! Bedavaya dünya yıldızı... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Piyango gibi transfer! Bedavaya dünya yıldızı...

Piyango gibi transfer! Bedavaya dünya yıldızı...

Yaz transfer dönemi birçok ülkede devam ederken hem takımlar hem de oyuncular beklentilerini karşılayan durumlara göre imzalarını atmayı sürdürüyor... Milyonlarca doların harcandığını yaz transfer döneminde en çok dikkat çeken konulardan biri de dünyaca ünlü yıldız futbolcuların takımlarıyla olan sözleşmelerinin sona ermesiyle boşa çıkması... Bu yıldızların bir çoğu direk transfere hazırken diğer kısmı imza parasında ısrarcı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 07:37 Güncelleme: 19.08.2019 07:48
Piyango gibi transfer! Bedavaya dünya yıldızı...

Hepsi bedava! İşte sözleşmesini elinde bulunduran en değerli futbolcular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Piyango gibi transfer! Bedavaya dünya yıldızı...

DANIEL STURRIDGE

Piyasa değeri: 15 milyon euro

Piyango gibi transfer! Bedavaya dünya yıldızı...

HATEM BEN ARFA

Piyasa değeri: 6 milyon euro

Piyango gibi transfer! Bedavaya dünya yıldızı...

FABIO COENTRAO

Piyasa değeri: 2.5 milyon euro

Piyango gibi transfer! Bedavaya dünya yıldızı...

MARKEL SUSAETA

Piyasa değeri: 6 milyon euro

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN