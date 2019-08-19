Piyango gibi transfer! Bedavaya dünya yıldızı...

Yaz transfer dönemi birçok ülkede devam ederken hem takımlar hem de oyuncular beklentilerini karşılayan durumlara göre imzalarını atmayı sürdürüyor... Milyonlarca doların harcandığını yaz transfer döneminde en çok dikkat çeken konulardan biri de dünyaca ünlü yıldız futbolcuların takımlarıyla olan sözleşmelerinin sona ermesiyle boşa çıkması... Bu yıldızların bir çoğu direk transfere hazırken diğer kısmı imza parasında ısrarcı.
19 Ağustos 2019 Pazartesi 07:37
Güncelleme: 19.08.2019 07:48
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