Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a: ‘Bu iş tribünde oturmakla olmaz!’

"FATİH HOCA BENİ İSTEDİ"

Futbola 6 yaşında başladığını belirten Ogün Temizkanoğlu, "Almanya'da doğdum. Futbolu çok seven bir ailem vardı. Bu benim en büyük avantajım. Başka bir şey olmak ister misin diye sorarlar ya ben yine futbolcu olmak isterdim. Hiçbir zaman hakkını yiyemeyeceğim Fatih hoca (Terim) vardır. Genç milli takımdan biri sakatlanıyor ve Trabzonspor'a telefon açıyor direkt beni istiyor. Onu mahcup ettiğimi düşünmüyorum. Fatih hoca da hangi işi yaparsanız yapın mutlaka sizden daha iyi olanlar vardır ama mücadeleyi bırakmayın demişti. Onun için biz de hiçbir zaman bırakmadık" dedi.