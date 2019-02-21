Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a: ‘Bu iş tribünde oturmakla olmaz!’
Trabzonspor, Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın efsane futbolcularından Ogün Temizkanoğlu, kariyerinin yanı sıra günümüz futboluna dair çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Temizkanoğlu'nun FOTOMAC.COM.TR'nin sorularına verdiği çarpıcı yanıtlarla beraber yaptığı dikkat çeken açıklamalar…
"FATİH HOCA BENİ İSTEDİ"
Futbola 6 yaşında başladığını belirten Ogün Temizkanoğlu, "Almanya'da doğdum. Futbolu çok seven bir ailem vardı. Bu benim en büyük avantajım. Başka bir şey olmak ister misin diye sorarlar ya ben yine futbolcu olmak isterdim. Hiçbir zaman hakkını yiyemeyeceğim Fatih hoca (Terim) vardır. Genç milli takımdan biri sakatlanıyor ve Trabzonspor'a telefon açıyor direkt beni istiyor. Onu mahcup ettiğimi düşünmüyorum. Fatih hoca da hangi işi yaparsanız yapın mutlaka sizden daha iyi olanlar vardır ama mücadeleyi bırakmayın demişti. Onun için biz de hiçbir zaman bırakmadık" dedi.
Temizkanoğlu, formasını giydiği Fenerbahçe hakkında da şu değerlendirmede bulundu: "Maalesef Türkiye'nin yanlışı burada. Herhangi bir konuma geldiğiniz zaman o konuyu çok iyi bildiğinizi düşünebilirsiniz. Bugün baktığınız zaman kulüplere, futbolun içerisinden gelen kaç başkan var. Hiç yok. Futbolu bilmeden bir mevkiye geldiğinizde mutlaka yanınıza birini almak zorundasınız. O işi size öğretecek. Fenerbahçe'ye baktığımızda sayın Ali Koç'un bana göre en büyük yanlışı hem yönetimde çok iyi futbolu bilen yok hem kendisi başkalarına teslim etti."
"SAHAYA İNMEDEN, TRİBÜNDE OTURMAKLA OLMAZ"
"Tribünde oturmakla saha içerisinde oturmak o kadar farklı ki. 15 yıl tribünde oturup, gelip başkanlık yapıyorsun. Siz soyunma odasını asla teneffüs etmemişsinizdir. O oyuncuların ruh halini bilemezsiniz. Ben inşaat yapabilir miyim. Ne anlarım, tabii ki yapamam. Ama yanıma bilen birilerini alırım. Futbolu tribünden izlemek bu işi çok iyi biliyor olduğunuz anlamına gelmiyor. Lider olabilirsiniz. Lider olmak yaptığınız, bıraktığınız eserlerle ölçülür. Ben sayın Ali Koç'un en büyük hatasının bu olduğunu düşünüyorum."
BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE DERBİSİNE DAİR…
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi ile ilgili de açıkça konuşmayan Ogün Temizkanoğlu, "Maç Beşiktaş'ın sahasında. İnşallah aklımdan geçen olmaz. Benim zamanında oynadığım, kaptanlığını yaptığım bir takım var. İnşallah içimden geçen olmaz. Maçta ön plana çıkacak olan kaleciler bence." dedi.
"FENERBAHÇE'YE ANLAM VEREMEDİM"
Takımları da değerlendiren eski futbolcu, "İlk yarıda performanslara göre Galatasaray'ın performansında artış var. Devre arasını en iyi değerlendiren Galatasaray oldu. Trabzonspor transfer yapmadı, gençlere güvendi. En büyük yanlışı iki kulvarda yürümeyeceğini anlamalıydı. Lige mi ağırlık verecek kupaya mı verecek karar vermesi gerekiyordu. Fenerbahçe transfer yaptı ama neden neye göre yaptı hiç anlamış değilim. Başakşehir'in belirli bir takımı, sistemi vardı zaten" diye konuştu.