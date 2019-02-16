Mesut Özil'den Arsenal'e şok cevap! - Fotomaç
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Mesut Özil'den Arsenal'e şok cevap!
Arsenal'de sıkıntılı günler geçiren Mesut Özil'den Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'e şoke eden cevap...
16 Şubat 2019 Cumartesi 11:33
Güncelleme: 16.02.2019 11:33
Premier Lig devi Arsenal'de Mesut Özil konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Unai Emery, takımda yeri olmadığını ve sezon sonunda takımdan ayrılmasını istediğini Mesut'a iletti.
Fakat Emery hiç beklemediği bir cevap aldı.
Milliyet'te yer alan habere göre Mesut Özil, ayrılmaya hiç niyeti olmadığını ve gerekirse kontratının kalan 2 yılını kulüpte geçirebileceğini belirtti.
PSG'nin Mesut için çalışmalar yapmasına izin veren Arsenal, Mesut'un bu ilgiyi kesin cevapsız bırakmasıyla geçtiğimiz ay ilk darbeyi yemişti.