Mesut Özil'den Arsenal'e şok cevap! - Fotomaç
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Mesut Özil'den Arsenal'e şok cevap!

Arsenal'de sıkıntılı günler geçiren Mesut Özil'den Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'e şoke eden cevap...
16 Şubat 2019 Cumartesi 11:33 Güncelleme: 16.02.2019 11:33
Mesut Özil'den Arsenal'e şok cevap!

Premier Lig devi Arsenal'de Mesut Özil konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Mesut Özil'den Arsenal'e şok cevap!

Teknik direktör Unai Emery, takımda yeri olmadığını ve sezon sonunda takımdan ayrılmasını istediğini Mesut'a iletti.

Mesut Özil'den Arsenal'e şok cevap!

Fakat Emery hiç beklemediği bir cevap aldı.

Mesut Özil'den Arsenal'e şok cevap!

Milliyet'te yer alan habere göre Mesut Özil, ayrılmaya hiç niyeti olmadığını ve gerekirse kontratının kalan 2 yılını kulüpte geçirebileceğini belirtti.

Mesut Özil'den Arsenal'e şok cevap!

PSG'nin Mesut için çalışmalar yapmasına izin veren Arsenal, Mesut'un bu ilgiyi kesin cevapsız bırakmasıyla geçtiğimiz ay ilk darbeyi yemişti.

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