Mert Günok kurtardı sosyal medya coştu! İşte tepkiler... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Mert Günok kurtardı sosyal medya coştu! İşte tepkiler...

Mert Günok kurtardı sosyal medya coştu! İşte tepkiler...

A Milli Takımımız EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Stade de France'ta Fransa'ya konuk oldu. Zorlu mücadelede özellikle ilk yarıda art arda yaptığı kurtarışlarla Fransızların öne geçmesine engel olan Mert Günok kalesinde adeta devleşti. Mert'in bu harika performansı sonrası Türk taraftarlar da sosyal medyada yıldız kaleciye övgüler yağdırdı.
15 Ekim 2019 Salı 00:37 Güncelleme: 15.10.2019 00:48
Mert Günok kurtardı sosyal medya coştu! İşte tepkiler...

UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı'mız, Fransa'ya konuk oldu.

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Mert Günok kurtardı sosyal medya coştu! İşte tepkiler...

Milliler, 1-1'lik beraberlikle liderliğini korurken, maça kaleci Mert Günok damga vurdu.

Mert Günok kurtardı sosyal medya coştu! İşte tepkiler...

Özellikle Günok'un 17. dakikada ceza sahası içerisinde önce Griezmann'ın sonra da ceza sahası dışından Sissoko'nun şutunu kurtarması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mert Günok kurtardı sosyal medya coştu! İşte tepkiler...

Yıldız file bekçisi maçın geri kalan bölümünde de defalarca kritik kurtarışlar yaparak rakibin gol bulmasına engel oldu.

Mert Günok kurtardı sosyal medya coştu! İşte tepkiler...

İşte Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maç sonrası sosyal medyada Mert Günok tepkileri:

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