Mert Günok kurtardı sosyal medya coştu! İşte tepkiler...

A Milli Takımımız EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Stade de France'ta Fransa'ya konuk oldu. Zorlu mücadelede özellikle ilk yarıda art arda yaptığı kurtarışlarla Fransızların öne geçmesine engel olan Mert Günok kalesinde adeta devleşti. Mert'in bu harika performansı sonrası Türk taraftarlar da sosyal medyada yıldız kaleciye övgüler yağdırdı.

15 Ekim 2019 Salı 00:37 Güncelleme: 15.10.2019 00:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





