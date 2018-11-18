Lucescu ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Sabah'ın haberine göre; Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından hemen sonra teklif yapılan Aykut Kocaman'ın ilk cevabının, "Milli takımı bekliyorum" olduğu ortaya çıktı. Ancak yeşil-beyazlıların ısrarı birkaç gün sonra sonuç verdi ve Aykut Kocaman 'Evet' dedi.