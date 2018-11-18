Lucescu ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim
UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e 1-0 mağlup olan ve C Ligi'ne düşen A Milli Takım'da teknik direktör Mircea Lucescu ile yollar ayrılıyor.
18 Kasım 2018 Pazar, 11:50:50
Güncelleme: 11:51:53
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UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e Konya'da 1-0 yenilerek küme düşen Türkiye'e hedefteki isim Mircea Lucescu.
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Tecrübeli teknik adam kötü gidişten sorumlu tutulurken yerine düşünülen isimler de ortaya çıkmaya başladı.
İşte yakın dönemde yaşananlar ve Lucescu'nun yerine geçmesi beklenen isim:
Sabah'ın haberine göre; Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından hemen sonra teklif yapılan Aykut Kocaman'ın ilk cevabının, "Milli takımı bekliyorum" olduğu ortaya çıktı. Ancak yeşil-beyazlıların ısrarı birkaç gün sonra sonuç verdi ve Aykut Kocaman 'Evet' dedi.
TEK ADAY ŞENOL GÜNEŞ
İsmi uzun süredir Lucescu'nun yerine geçen Aykut Kocaman'ın bu tercihinden sonra Rumen teknik adamın tek rakibi olarak Şenol Güneş kaldı.