Lucescu ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Lucescu ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

    UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e 1-0 mağlup olan ve C Ligi'ne düşen A Milli Takım'da teknik direktör Mircea Lucescu ile yollar ayrılıyor.
    18 Kasım 2018 Pazar, 11:50:50 Güncelleme: 11:51:53
    Lucescu ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

    UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e Konya'da 1-0 yenilerek küme düşen Türkiye'e hedefteki isim Mircea Lucescu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Lucescu ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

    Tecrübeli teknik adam kötü gidişten sorumlu tutulurken yerine düşünülen isimler de ortaya çıkmaya başladı.

    Lucescu ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

    İşte yakın dönemde yaşananlar ve Lucescu'nun yerine geçmesi beklenen isim:

    Lucescu ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

    Sabah'ın haberine göre; Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından hemen sonra teklif yapılan Aykut Kocaman'ın ilk cevabının, "Milli takımı bekliyorum" olduğu ortaya çıktı. Ancak yeşil-beyazlıların ısrarı birkaç gün sonra sonuç verdi ve Aykut Kocaman 'Evet' dedi.

    Lucescu ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

    TEK ADAY ŞENOL GÜNEŞ

    İsmi uzun süredir Lucescu'nun yerine geçen Aykut Kocaman'ın bu tercihinden sonra Rumen teknik adamın tek rakibi olarak Şenol Güneş kaldı.

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