Lucescu için flaş iddia!

Bu iddiayı destekleyen gelişme ise, Türkiye'de Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor, Akhisarspor-Bursaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarının olduğu gün Lucescu'nun ülkesi Romanya'da olması ve CSMS Iaşi-Steaua Bükreş ve Voluntari-Viitorul maçlarını izlemesi oldu.