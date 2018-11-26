Lucescu için flaş iddia!

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu için, maç izlemek için gittiği ülkesi Romanya'dan sürpriz bir iddia geldi.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 19:18:32
Güncelleme: 19:18:47
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A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun alınan kötü sonuçların ardından bu görevinden ayrılacağı ve Romanya'ya döneceği iddia edildi.
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Sabah'ın haberine göre; Türkiye ile aldığı kötü sonuçların ardından Mircea Lucescu ile yolların ayrılacağı belirtildi.
Lucescu'nun Türkiye'den ayrılarak teknik adamlık görevini bırakacağı ve Romanya Futbol Federasyonu'na danışman olacağı iddia edildi.
Bu iddiayı destekleyen gelişme ise, Türkiye'de Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor, Akhisarspor-Bursaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarının olduğu gün Lucescu'nun ülkesi Romanya'da olması ve CSMS Iaşi-Steaua Bükreş ve Voluntari-Viitorul maçlarını izlemesi oldu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu dün Romanya'daydı ve Voluntari - Viitorul maçını izledi.