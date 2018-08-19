La Liga tarihinin en iyi on biri! - Galeri - Fotomaç
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La Liga tarihinin en iyi on biri!
19 Ağustos 2018 Pazar, 16:29:12
Güncelleme: 16:33:39
La Liga tarihinin en iyi on biri!
Zidane'dan Ronaldo'ya, Inıesta'dan Messi'ye... La Liga tarihinin en iyi on birini sizin için derledik!
GALERİ DEVAM EDİYOR
La Liga tarihinin en iyi on biri!
Kaleci - Iker Casillas / Real Madrid
La Liga tarihinin en iyi on biri!
Sağ Bek - Dani Alves / Barcelona
La Liga tarihinin en iyi on biri!
Sağ Stoper - Carles Puyol / Real Madrid
La Liga tarihinin en iyi on biri!
Sol Stoper - Fernando Hierro / Real Madrid