PSG forması giyen genç yıldız Kylian Mbappe için bomba bir iddia ortaya tıldı. Manchester City'nin, tüm transfer bütçesini Kylian Mbappe transferi için harcamayı düşündüğü öne sürüldü. Bu çılgın rakamın, 222 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Neymar'ı bile sollayacağı belirtildi.