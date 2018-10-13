Kylian Mbappeye çılgın teklif! Neymarı bile sollayacak! - Galeri - Fotomaç
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Kylian Mbappe'ye çılgın teklif! Neymar'ı bile sollayacak!

    Paris Saint Germain'de forma giyen genç yıldız Kylien Mbappe için bomba bir iddia ortaya atıldı.
    13 Ekim 2018 Cumartesi, 16:08:59 Güncelleme: 16:11:48
    Kylian Mbappeye çılgın teklif! Neymarı bile sollayacak!

    PSG forması giyen genç yıldız Kylian Mbappe için bomba bir iddia ortaya tıldı. Manchester City'nin, tüm transfer bütçesini Kylian Mbappe transferi için harcamayı düşündüğü öne sürüldü. Bu çılgın rakamın, 222 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Neymar'ı bile sollayacağı belirtildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Kylian Mbappeye çılgın teklif! Neymarı bile sollayacak!

    Barcelona'da forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar'ın, Paris Saint Germain'e 222 milyon Euro'ya transfer olması futbolseverlerin ağızlarını açık bırakmıştı. Bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis bedeli olan bu rakamın uzun bir süre geçilemeyeceği savunulmuştu.

    Kylian Mbappeye çılgın teklif! Neymarı bile sollayacak!

    Ancak bu transfer rekorunu, Neymar'ın takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin kırması bekleniyor. Manchester City'nin, tüm transfer bütçesini Kylian Mbappe'ye harcayacağı ve bu rakamın Neymar'a ödenen rakamı sollayacağı konuşuluyor.

    Kylian Mbappeye çılgın teklif! Neymarı bile sollayacak!

    Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın mutlaka takımında görmek istediği Kylian Mbappe için tüm imkanları zorlayan yönetim, müthiş bir teklifle PSG'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

    Kylian Mbappeye çılgın teklif! Neymarı bile sollayacak!

    330 MİLYON EURO!
    İspanyol basınındaki habere göre; Manchester City, Kylian Mbappe için transfer bütçesinin tamamı olan 330 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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