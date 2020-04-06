Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı

Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı

İspanyol ekibi Celta Vigo'nun Rus futbolcusu Fedor Smolov, corona virüsünün en yoğun yaşandığı ülkeden, Rusya'ya gitti. Kulüpten izinsiz ülkesine dönen golcü ismin, nişanlısının 18. yaş gününe katılmak istediği için böyle bir hamle yaptığı öğrenildi. Smolov'un bu hareketi büyük tepki çekti...

6 Nisan 2020 Pazartesi 11:04
Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Rus futbolcu Fedor Smolov, corona virüsü salgının en yoğun yaşandığı Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya'da skandal bir harekete imza attı.

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Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı

Spor camiasının salgın nedeniyle karantina çağrıları yaptığı ve "Evde kal" mesajlarının yoğun olarak paylaşıldığı bugünlerde Smolov, nişanlısının doğum günü için Rusya'ya gitti.

Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı

İspanyol radyosu Galega'nın bir muhabirinin aktardığı bilgilere göre Celta Vigo'nun izni olmadan özel uçakla İspanya'dan ayrılan Smolov, Danimarkalı Pione Sisto'nun ardından kulüpte bunu yapan ikinci futbolcu oldu.

Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı

30 yaşındaki tecrübeli ismin, kulüpten 18 yaşına giren nişanlısının doğum günü için izin istediği ancak İspanyol temsilcisinin bu gidişe onay vermediği ifade edildi.

Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı

Fedor Smolov'un doğum günü için Rusya'ya gittiği kız arkadaş manken Maria Yumasheva'nın ise ülkenin eski devlet başkanı Boris Yeltsin'in torunu olduğu öğrenildi.

Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı

AĞIR CEZA YOLDA

Bilindiği gibi corona virüsü nedeniyle İspanya'da üst düzey tedbirler kapsamında ülkeye giriş ve ülkeden çıkışlara müsaade edilmiyor. Oyuncunun da bu kapsamda ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı
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