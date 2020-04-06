Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı

İspanyol ekibi Celta Vigo'nun Rus futbolcusu Fedor Smolov, corona virüsünün en yoğun yaşandığı ülkeden, Rusya'ya gitti. Kulüpten izinsiz ülkesine dönen golcü ismin, nişanlısının 18. yaş gününe katılmak istediği için böyle bir hamle yaptığı öğrenildi. Smolov'un bu hareketi büyük tepki çekti...