HaberlerGaleriKarantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı
Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı
İspanyol ekibi Celta Vigo'nun Rus futbolcusu Fedor Smolov, corona virüsünün en yoğun yaşandığı ülkeden, Rusya'ya gitti. Kulüpten izinsiz ülkesine dönen golcü ismin, nişanlısının 18. yaş gününe katılmak istediği için böyle bir hamle yaptığı öğrenildi. Smolov'un bu hareketi büyük tepki çekti...
6 Nisan 2020 Pazartesi 11:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Rus futbolcu Fedor Smolov, corona virüsü salgının en yoğun yaşandığı Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya'da skandal bir harekete imza attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor camiasının salgın nedeniyle karantina çağrıları yaptığı ve "Evde kal" mesajlarının yoğun olarak paylaşıldığı bugünlerde Smolov, nişanlısının doğum günü için Rusya'ya gitti.
İspanyol radyosu Galega'nın bir muhabirinin aktardığı bilgilere göre CeltaVigo'nun izni olmadan özel uçakla İspanya'dan ayrılan Smolov, Danimarkalı PioneSisto'nun ardından kulüpte bunu yapan ikinci futbolcu oldu.
30 yaşındaki tecrübeli ismin, kulüpten 18 yaşına giren nişanlısının doğum günü için izin istediği ancak İspanyol temsilcisinin bu gidişe onay vermediği ifade edildi.
FedorSmolov'un doğum günü için Rusya'ya gittiği kız arkadaş manken MariaYumasheva'nın ise ülkenin eski devlet başkanı BorisYeltsin'in torunu olduğu öğrenildi.
AĞIR CEZA YOLDA
Bilindiği gibi corona virüsü nedeniyle İspanya'da üst düzey tedbirler kapsamında ülkeye giriş ve ülkeden çıkışlara müsaade edilmiyor. Oyuncunun da bu kapsamda ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalması bekleniyor.