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İtalya'da yer yerinden oynadı: Juventus'ta parti skandalı!
İtalya Serie A'ya ambargo koyan ve sezon başı yaptığı Cristiano Ronaldo transferi ile de Şampiyonlar Ligi kupasına göz kırpan Juventus'ta, büyük bir skandal patlak verdi. Juventuslu futbolcuların Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e 2-0 kaybettikleri maç sonrasında Torino'da bir otelde 60 manken ile birlikte bir parti düzenledikleri ortaya çıktı.
5 Mart 2019 Salı 18:38
Güncelleme: 05.03.2019 19:18
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İtalya yerinden oynadı: Juventus'ta parti skandalı!
Juventus'un, Devler Ligi'nde Atletico Madrid'e yenildiği maçın ardından, Torino'da parti düzenlediği iddiası İtalya'da gündemi sarstı.
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İtalya yerinden oynadı: Juventus'ta parti skandalı!
Juventuslu futbolcuların, İspanya'da alınan mağlubiyetin hemen ardından, 60 kadar mankenin katıldığı bir parti düzenlediği iddia edildi.
İtalya yerinden oynadı: Juventus'ta parti skandalı!
İtalya'daki Corona Dergisi'nin haberine göre; futbolcular, Torino'daki Starhotel Majestic'te özel bir parti düzenledi.
İtalya yerinden oynadı: Juventus'ta parti skandalı!
Düzenlenen partiye 60 kadar manken davet edildi.
İtalya yerinden oynadı: Juventus'ta parti skandalı!
Habere göre, futbolcular ve modeller, parti gecesini birlikte geçirdi.