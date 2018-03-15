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İşte en unutulmaz GS-FB derbileri
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Galatasaray-Fenerbahçe: 3-0 | 12 Mart 1997 | 3 gol Hakan Şükür'den kupa Süleyman Demirel'den...
1996 yılının Cumhurbaşkanlığı Kupası için Galatasaray ile Fenerbahçe 1 yıl gecikmeli olarak karşı karşıya. Maça damga vuran isim yaptığı hat-trickle Hakan Şükür oluyor, en büyük kupayı Cimbom'a getiriyor.
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