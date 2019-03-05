Genç futbolcu Emre Mor Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi!

Genç futbolcu Emre Mor, Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi. Mor'un 120 bin liralık Mercedes hediye ettiği Perla, geçtiğimiz aylarda Londra'da tanıştığı sosyetik Cem Garih'i takibe alıp fotoğrafına kalplerle yorum yaptı.

5 Mart 2019 Salı 11:30 Güncelleme: 05.03.2019 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





