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Genç futbolcu Emre Mor Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi!
Genç futbolcu Emre Mor, Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi. Mor'un 120 bin liralık Mercedes hediye ettiği Perla, geçtiğimiz aylarda Londra'da tanıştığı sosyetik Cem Garih'i takibe alıp fotoğrafına kalplerle yorum yaptı.
5 Mart 2019 Salı 11:30
Güncelleme: 05.03.2019 11:30
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Yıldız futbolcu Emre Mor, Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü yedi. Mor'un 120 bin liralık Mercedes hediye ettiği Perla, geçtiğimiz aylarda Londra'da tanıştığı sosyetik Cem Garih'i takibe alıp fotoğrafına kalplerle yorum yaptı.
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İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'a Brezilyalı güzel Angelica Perla'dan aşk golü… 21 yaşındaki futbolcu, geçen yaz Fransa'da tanıştığı Perla'nın gönlünü çalmak için kesenin ağzını açmıştı. Mor, geçen ay Instagram'da takibe aldığı esmer güzele 120 bin lira değerinde Mercedes Benz A 180 model lüks bir araç hediye etmişti.
AŞK, LONDRA'DA BAŞLADI Bu hamlesiyle İspanyol basınında manşet olan genç futbolcu, sosyal medyada beğeni yağmuruna tuttuğu Perla'dan karşılık buldu.
Ancak Mor'un mutluluğu kısa sürdü. Londra'da yaşayan Brezilyalı güzel, futbolcuya çalım atıp Cem Garih'le takipleşmeye başladı.
Perla, merhum iş adamı Üzeyir Garih'in Londra'da bir şirkette çalışan torunu Cem Garih'in bir fotoğrafının altına kalplerle yorum yaptı.