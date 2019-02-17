Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Resmen açıklandı... - Fotomaç
17 Şubat 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Resmen açıklandı...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Resmen açıklandı...

Bir yandan mevcut sezon dahilinde şampiyonluk yarışında olan Galatasaray ve Beşiktaş, diğer yandan da yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor...
17 Şubat 2019 Pazar 11:09
Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Resmen açıklandı...

Galatasaray ve Beşiktaş, genç yıldız adayı adayı için kıyasıya bir transfer yarışı içinde... İki ekip de o ismi kadrosuna katmak için seferber olmuş durumda... İşte detaylar ve yapılan resmi açıklama:

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Resmen açıklandı...

Takımı gençlerştirme operasyonu adı altında ve ileriye dönük oyuncu kazanma adına Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra birçok takım hamlelerini sürdürüyor...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Resmen açıklandı...

Sarıyerspor'da forma giyen 17 yaşındaki Bertuğ Özgür Yıldırım da Süper Lig devlerinin radarına girdiği açıklandı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Resmen açıklandı...

Sarıyerspor teknik direktörü Serdar Bozkurt, Radyospor'a çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken genç öğrencisi Bertuğ Yıldırım'a gösterilen ilgiden bahsetti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Resmen açıklandı...

Bertuğ ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiğini belirten Bozkurt, "Bertuğ Özgür Yıldırım sol kanat ve forvet pozisyonunda oynuyor. Babası ve amcası da profesyonel olarak futbol oynamış. Kendisi için Galatasaray ve Beşiktaş'tan talep var." dedi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Resmen açıklandı...

Fatih Terim ile Fikret Orman'ın bu transfer için bizzat ilgilendiğini dile getiren Bozkurt, "Fatih Terim, Bertuğ'un transferi için bizzat Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile görüştü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da kulüp yetkilileri ile bizzat görüştü." diye konuştu.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Resmen açıklandı...
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