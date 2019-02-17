Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Resmen açıklandı...

Bertuğ ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiğini belirten Bozkurt, "Bertuğ Özgür Yıldırım sol kanat ve forvet pozisyonunda oynuyor. Babası ve amcası da profesyonel olarak futbol oynamış. Kendisi için Galatasaray ve Beşiktaş'tan talep var." dedi.