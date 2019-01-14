Fenerbahçe ile Galatasaray Angulo için kapışıyor - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe ile Galatasaray Angulo için kapışıyor

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 19 yaşındaki Kolombiyalı orta saha için girişimde bulunduğu belirtildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 10:40:39 Güncelleme: 10:42:02
Fenerbahçe ile Galatasaray Angulo için kapışıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi...

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Fenerbahçe ile Galatasaray Angulo için kapışıyor

Kolombiya basınından El Vbar'ın haberine göre 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Ivan Angulo için ezeli rakipler transfer girişiminde bulundu.

Fenerbahçe ile Galatasaray Angulo için kapışıyor

19 yaşındaki Angulo bu sezon Kolombiya Ligi'nde takımı Envigado ile çıktığı 13 karşılaşmada 529 dakika süre alırken, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ile Galatasaray Angulo için kapışıyor

Brezilya'dan Palmeiras'ın da talip olduğu yetenekli oyuncu için kiralama formülünün öncelik olduğu bildirildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray Angulo için kapışıyor

1999 Kolombiya doğumlu Ivan Angulo yetenekleriyle gelecek vaat eden futbolcu olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray Angulo için kapışıyor

Envigado takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu orta sahada görev alıyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray Angulo için kapışıyor
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