Everton Cenk Tosun'la ilgili kararı verdi!

Beşiktaş'ta ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üst düzey performansla dev takımların dikkatini çeken Cenk Tosun 27 milyon pounda İngiltere Premier lig ekiplerinden Everton'a transfer olmuştu. Everton'a transferinden bu yana 45 kez forma giyen Cenk, istediği performansı bir türlü sergileyemedi. Everton da Cenk Tosun'la ilgili kararını verdi. İşte son gelişmeler...

4 Ekim 2019 Cuma 14:34 Güncelleme: 04.10.2019 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





