Everton Cenk Tosun'la ilgili kararı verdi! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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Haberler Galeri Everton Cenk Tosun'la ilgili kararı verdi!

Everton Cenk Tosun'la ilgili kararı verdi!

Beşiktaş'ta ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üst düzey performansla dev takımların dikkatini çeken Cenk Tosun 27 milyon pounda İngiltere Premier lig ekiplerinden Everton'a transfer olmuştu. Everton'a transferinden bu yana 45 kez forma giyen Cenk, istediği performansı bir türlü sergileyemedi. Everton da Cenk Tosun'la ilgili kararını verdi. İşte son gelişmeler...
4 Ekim 2019 Cuma 14:34 Güncelleme: 04.10.2019 14:37
Everton Cenk Tosun'la ilgili kararı verdi!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına giren Cenk Tosun, geçtiğimiz yıl rekor bir bonservis bedeli ile Everton'a satılmıştı. Cenk Tosun ile ilgili Ada basınından gelen iddialar gündeme bomba gibi oturdu.

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Everton Cenk Tosun'la ilgili kararı verdi!

Everton'a transfer olduktan sonra sakatlık yaşayan ve bu sezon sadece 51 dakika forma şansı bulabilen Cenk Tosun, geçtiğimi yaz Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan kendisine teklif geldiğini ancak Avrupa'da kalmak istediğini belirtmişti.

Everton Cenk Tosun'la ilgili kararı verdi!

Geldiği günden beri istediği performansı bir türlü yakalayamayan milli futbolcu ile ilgili karar verildi.

Everton Cenk Tosun'la ilgili kararı verdi!

CENK TOSUN 10 MİLYON STERLİN

Footbal İnsider isimli internet sitesi devre arasında 10 milyon sterlin karşılığında satmaya karar verdiğini yazdı.

Everton Cenk Tosun'la ilgili kararı verdi!

Moise Kean ve Dominic Calvert-Lewin'in arkasında forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un satılacağını söyledi.

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