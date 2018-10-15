EURO 2020 için ihtimal var! - Galeri - Fotomaç
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EURO 2020 için ihtimal var!
Milli Takım, Uluslar Ligi'nde Rusya'ya kaybederek B Grubu'nda liderlik şansını yitirdi. Ancak EURO 2020 hayallerimiz bitmedi
15 Ekim 2018 Pazartesi, 23:47:16
Güncelleme: 23:48:49
Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde şu ana kadar iyi sonuçlar alamadık.
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Milliler geride kalan 3 maçta Rusya'ya 2 kez yenilirken, İsveç'i ise mağlup etti.
3 karşılaşma sonunda 3 puanda kalan Ayyıldızlılar 7 puana çıkan Rusya'nın gerisinde kaldı.
Ancak hala UEFA Uluslar Ligi kanalından EURO 2020'ye gitme şansımız devam ediyor.
Uluslar Ligi'nde A, B, C ve D liglerindeki 4'er takım, playoff'lara kalacak.