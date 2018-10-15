EURO 2020 için ihtimal var! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    EURO 2020 için ihtimal var!

    Milli Takım, Uluslar Ligi'nde Rusya'ya kaybederek B Grubu'nda liderlik şansını yitirdi. Ancak EURO 2020 hayallerimiz bitmedi
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 23:47:16 Güncelleme: 23:48:49
    EURO 2020 için ihtimal var!

    Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde şu ana kadar iyi sonuçlar alamadık.

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    EURO 2020 için ihtimal var!

    Milliler geride kalan 3 maçta Rusya'ya 2 kez yenilirken, İsveç'i ise mağlup etti.

    EURO 2020 için ihtimal var!

    3 karşılaşma sonunda 3 puanda kalan Ayyıldızlılar 7 puana çıkan Rusya'nın gerisinde kaldı.

    EURO 2020 için ihtimal var!

    Ancak hala UEFA Uluslar Ligi kanalından EURO 2020'ye gitme şansımız devam ediyor.

    EURO 2020 için ihtimal var!

    Uluslar Ligi'nde A, B, C ve D liglerindeki 4'er takım, playoff'lara kalacak.

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