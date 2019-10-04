İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de teknik direktör Unai Emery, bu sezon fazla şans vermediği ve hatta bazı maçlarda kadroya dahi almadığı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
4 Ekim 2019 Cuma 09:29
Güncelleme: 04.10.2019 09:29
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Arsenal'de yol ayrımına geldiği iddia edilen ve adı dönem dönem Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, son zamanlarda hocası Emery tarafından maç kadrolarına alınmıyor.
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Londra temsilcisinde haftalık 350 bin pound kazanan yıldız futbolcunun bu durumu İngiliz basınında da gündem olmaya devam ederken, İspanyol çalıştırıcıdan flaş bir açıklama geldi.
UnaiEmery, Arsenal'inStandardLiege'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası muhabirlerin "Mesut'u neden kadroya almadınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Her maç için bize yardımcı olabilecek en iyi oyuncuları kadroya almaya çalışıyorum. Eğer Mesut'u almıyorsam bu ondan daha çok hak eden futbolcular olduğu içindir."
Emery'nin bu açıklamalarının ardından Mesut Özil'in devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin güçlendiği ifade ediliyor.