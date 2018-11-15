Dünyanın en iyi 50 futbolcusu!

47. HIRVING LOZANO | Lozano'nun Avrupa futbolundaki ilk senesi daha iyi geçemezdi. PSV'nin Eredivisie şampiyonu olarak tamamladığı sezonda 29 lig maçına çıkan Meksikalı futbolcu rakip filelere 17 gol gönderdi. Bu da onun Dünya Kupası'nda boy göstermesini sağladı. Almanya'ya attığı gol hâlâ hafızalarda olan Lozano'yla Barcelona başta olmak üzere birçok büyük kulüp ilgileniyor.