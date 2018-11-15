Dünyanın en iyi 50 futbolcusu!
49. FLORIN THAUVIN | Newcastle United'dan Marsilya'ya döndüğünden bu yana, kendisini İngiltere'deki başarısızlığı nedeniyle silenleri komik duruma düşürüyor. 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi finaline çıkmasına büyük katkı sağladığı Marsilya'da 26 gol ve 17 asistlik müthiş bir performansa imza atarak kendisine Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer bulma şansı yarattı.
48. CIRO IMMOBILE | 2017-18 sezonunda henüz iki ay geride kalırken, Lazio beklemek yerine aceleci davrandı ve Ciro Immobile'nin sözleşmesini uzattı. Nedenini anlamak güç değil. İtalyan futbolcu, Juventus karşısında elde ettikleri şok Süper Kupa zaferiyle başlayan sezonda rakip filelere toplam 41 gol gönderdi. Bunların 33'ünü Serie A'da attı ve ligin gol kralı oldu.
47. HIRVING LOZANO | Lozano'nun Avrupa futbolundaki ilk senesi daha iyi geçemezdi. PSV'nin Eredivisie şampiyonu olarak tamamladığı sezonda 29 lig maçına çıkan Meksikalı futbolcu rakip filelere 17 gol gönderdi. Bu da onun Dünya Kupası'nda boy göstermesini sağladı. Almanya'ya attığı gol hâlâ hafızalarda olan Lozano'yla Barcelona başta olmak üzere birçok büyük kulüp ilgileniyor.
46. ROMELU LUKAKU | Manchester United, Romelu Lukaku'yu Everton'dan alabilmek için 75 milyon pound ödedi ve 25 yaşındaki forvet oyuncusu bunun karşılığını 27 gol, 9 asistlik performansıyla verdi. Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayan Belçika'yla 4 gol atan Lukaku, Bronz Ayakkabı'nın da sahibi oldu.