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Dünya şampiyonunu devirdik! İşte puan durumu...
A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemelerinin üçüncü maçında son dünya şampiyonu Fransa ile karşılaştı. Millilerimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 kazandı. Konya'da muhteşem bir atmosferde oynanan karşılaşmayı kazanarak grupta 3'de 3 yapan A Milli Futbol Takımımız 9 puana ulaştı. İşte Türkiye'nin yer aldığı H grubunda puan durumu...
23 Mart 2019 Cumartesi 00:35 Güncelleme: 08.06.2019 23:36
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