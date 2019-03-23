Dünya şampiyonunu devirdik! İşte puan durumu...

Türkiye, EURO 2020 elemelerinin üçüncü maçında Konya'da son dünya şampiyonu Fransa ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in gollleriyle maçı 2-0 kazandı ve grupta 3 de 3 yaparak puanını 9'a yükseltti.

İşte Türkiye'nin yer aldığı H grubunun puan durumu...