Dünya şampiyonunu devirdik! İşte puan durumu... - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Dünya şampiyonunu devirdik! İşte puan durumu...

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemelerinin üçüncü maçında son dünya şampiyonu Fransa ile karşılaştı. Millilerimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 kazandı. Konya'da muhteşem bir atmosferde oynanan karşılaşmayı kazanarak grupta 3'de 3 yapan A Milli Futbol Takımımız 9 puana ulaştı. İşte Türkiye'nin yer aldığı H grubunda puan durumu...
23 Mart 2019 Cumartesi 00:35 Güncelleme: 08.06.2019 23:36
Dünya şampiyonunu devirdik! İşte puan durumu...

Türkiye, EURO 2020 elemelerinin üçüncü maçında Konya'da son dünya şampiyonu Fransa ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in gollleriyle maçı 2-0 kazandı ve grupta 3 de 3 yaparak puanını 9'a yükseltti.

İşte Türkiye'nin yer aldığı H grubunun puan durumu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye Milli Takımı'ndan EURO 2020'ye muhteşem başlangıç! İşte puan durumu...

1- TÜRKİYE 9 PUAN

Türkiye Milli Takımı'ndan EURO 2020'ye muhteşem başlangıç! İşte puan durumu...

2- FRANSA 6 PUAN

Türkiye Milli Takımı'ndan EURO 2020'ye muhteşem başlangıç! İşte puan durumu...

3- İZLANDA 6 PUAN

Türkiye Milli Takımı'ndan EURO 2020'ye muhteşem başlangıç! İşte puan durumu...

4- ARNAVUTLUK 3 PUAN

Türkiye Milli Takımı'ndan EURO 2020'ye muhteşem başlangıç! İşte puan durumu...

5- MOLDOVA 3 PUAN

Türkiye Milli Takımı'ndan EURO 2020'ye muhteşem başlangıç! İşte puan durumu...

6- ANDORRA 0 PUAN

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