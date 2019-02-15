Galatasaray - Benfica maçında herkesin gözünden kaçan bir detay vardı. İngiltere Premier Lig'in dev kulübü, Galatasaray maçında ilk 11'de yer alan Benfica'nın gelecek vaadeden 19 yaşındaki futbolcusu Joao Felix için kesenin ağzını açtı.
15 Şubat 2019 Cuma 09:45
Güncelleme: 15.02.2019 09:51
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Bu sezon Benfica ile çıktığı 23 maçta 9 gol atıp 3 asist yapan Felix, Avrupa'nın pek çok kulübünün radarına girdi.
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, bir sonraki transfer döneminde genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
Felix'in performansını yakından takip eden Manchester United'a yakın bir kaynak konuyla ilgili The Sun'a yaptığı açıklamada, gözlemler sonucunda yapılan değerlendirmelerin tamamen pozitif olduğunu belirtti.
"Gerçek bir yetenek olarak görülüyor. Gerçekten ilgiyi arttıran biri. Zeki bir oyuncu ve Portekiz efsanesi Deco'ya benziyor.
"Gözlemciler onu Sporting Lisbon'a karşı oynanan derbi maçında seyretti. O maçta gol attı. Onun için girişimler olacak gibi duruyor."